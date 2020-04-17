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У шоу «Супермама» візьме участь дружина «Холостяка» Дмитра Черкасова

17.04.2020

На третьому тижні нового психологічного реаліті «Супермама» в ньому візьме участь дружина «Холостяка» Дмитра Черкасова. Деталі в матеріалі.

супермама

Олександра Черкасова змагатиметься за титул кращої мами з богемною мамою-співачкою, королевою краси та бодіпозитиву і з мамою-подругою.

Олександра — мама двох дітей. Вона живе повністю за розкладом свого чоловіка і вважає, що кохана дружина повинна робити саме так. У своєму блозі в Instagram Олександра розповідає про те, як живе, будує чудову сім’ю, і ділиться корисними лайфхаками.

Більше на тему: Супермама Женя поголила голову, щоб підтримати донечку

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Нагадаємо, Дмитро Черкасов був головним героєм 7 сезону реаліті «Холостяк».

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