Такого завершення випуску ще не було ніколи. Емоції, сльози, образи і навіть… осуд інших. Дівчина, яка не отримала троянди, явно не була готова залишити проєкт. Ба більше, не чекаючи Церемонії, Макс вирішив попрощатися з однією учасницею. Хто ж залишив реаліті «Холостяк»-10 у 7 випуску? Чому після екватора шоу покидають дві дівчини відразу? І на якій ноті завершився тиждень?

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Приїхавши в будинок до дівчат, Макс вирішив з кожною провести час. Так, Оля, Віка і Даша вирушили на перегляд кіно з Холостяком. Але вже тоді головний герой помітив, що Оля чимось спантеличена і незадоволена. Чоловік запропонував поговорити, однак тет не склався. Учасниця мовчала, а Макс безуспішно намагався з’ясувати причину образи.

«Мені було що йому сказати. Але я просто забила і збирала цю грудочку злості в собі далі. Так, я кілька днів з цим живу», — коментує Оля.

Ба більше, дівчина зізналася особисто Холостякові, що є момент, який її гризе. Але вона охолола.

«Я здивований. Тому що на даному етапі не бачив особливо почуттів з твого боку. Мені здається, значить, немає сенсу продовжувати ці стосунки. Я хочу запам’ятати все хороше і поставити крапку», — завершив Макс.

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А ось наприкінці тижня й тематичної вечірки Макс оголосив, що має намір провести Церемонію. Троянду не отримала яскрава і завзята Аня. Однак уся драма на цьому тільки почалася. Уже біля авто у дівчини сталася справжня істерика.

«Я хочу тобі дещо сказати. Я саме та людина, яка закохується в тебе, коли вимикаються камери. І єдину людину, яка з тобою щира, ти садиш зараз в авто. Ти залишив дівчат, серед яких одна мріє про ескорт у Дубаї, друга — незайманка, яка за сексуальність ставить собі 10 балів, третя — ходить з проєкту на проєкт. А четверта взагалі “щур”! І з ними ти зібрався будувати стосунки?! Серйозно?».

Макс звик, що Аня каже те, що думає. Однак розуміє, що це підігріто жіночою образою: «У кожному разі, було не дуже красиво з її боку».

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