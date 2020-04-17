«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 5 випуск від 18.04.2020
17.04.2020
Завтра, 18 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси, а також хто з зірок страждав від булінгу. Детальніше читайте в матеріалі.
У 5 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:
- Як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси?
- Булінг зірки: як через акцент знущалися з Мішель Андраде, а з Олі Полякової — через високий зріст?
- У чому секрет популярності Олега Винника? І що його змусило виступати в європейській опері?
- Хто зі світових зірок виховує своїх дітей сам?
- Які містичні випадки відбувалися з зірками?
Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 5 випуск від 18.04.2020
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