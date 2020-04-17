Завтра, 18 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси, а також хто з зірок страждав від булінгу. Детальніше читайте в матеріалі.

У 5 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси?

Булінг зірки: як через акцент знущалися з Мішель Андраде, а з Олі Полякової — через високий зріст?

У чому секрет популярності Олега Винника? І що його змусило виступати в європейській опері?

Хто зі світових зірок виховує своїх дітей сам?

Які містичні випадки відбувалися з зірками?

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 5 випуск від 18.04.2020 Неймовірна правда про зірок 5 випуск: як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси, а також хто з зірок страждав від буллінгу

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