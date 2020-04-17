Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 5 випуск від 18.04.2020

17.04.2020

Завтра, 18 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси, а також хто з зірок страждав від булінгу. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

У 5 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси?
  • Булінг зірки: як через акцент знущалися з Мішель Андраде, а з Олі Полякової — через високий зріст?
  • У чому секрет популярності Олега Винника? І що його змусило виступати в європейській опері?
  • Хто зі світових зірок виховує своїх дітей сам?
  • Які містичні випадки відбувалися з зірками?

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 5 випуск від 18.04.2020

Неймовірна правда про зірок 5 випуск: як зірки на карантині доглядають за собою без салонів краси, а також хто з зірок страждав від буллінгу

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить