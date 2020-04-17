Мама Роксолани, сніданок Мальвіни і сльози монашки: все про 7 випуск «Холостяк»-10

7 випуск став найбільш смішним, емоційним і вибуховим. Дівчата і Макс повернулися з Таїланду до Києва. Але старт тижня ознаменувався зовсім не поясненнями Холостяка, а його переїздом у будинок до учасниць. Хто залишив проєкт, не чекаючи Церемонії? А хто в істериці обмовив своїх суперниць особисто головному герою?

Макс вирішив пожити цей тиждень з дівчатами, провести більше часу в побуті й подивитися на їхню поведінку не в умовах побачень. І незважаючи на бурю емоцій наприкінці минулого випуску, а також погроз залишити проєкт, усі зустріли чоловіка радісно і щасливо. А ось новину про те, що він залишається в будинку надовго, сприйняли неоднозначно.

Щоб розподілити кожен день, Холостяк запропонував учасницям описати їхнє ідеальне дозвілля зі своїм чоловіком. Аліна захотіла зайнятися спортом, Аня — почитати перед сном. У багатьох суперниць серед пунктів був перегляд кіно. Тому головний герой вирішив запросити Олю, Дашу і Віку в домашній кінотеатр. У результаті перегляду «Містера і місіс Сміт» Оля поїхала додому. Під час особистого спілкування пара не змогла знайти спільної мови.

Перед сном Аня прийшла до Макса читати казку. Але почати так і не вдалося. Дівчина без кінця реготала, а зрештою зізналася, що розраховувала на продовження: «Сім тижнів без чоловіка роблять свою справу».

На ранок Макс вирушив на тренування з Аліною. Але учасниця вчинила по-хитрому і перевела фізкультуру в романтичну прогулянку.

Наприкінці тижня Макс запропонував Дані та Аліні придбати суперницям образи, а Насті й Даші закупитися продуктами. Результати самодіяльності дівчат викликали сміх у всіх, особливо у головного героя. Аліна перевтілилася в Роклосану, Аня — в монашку, Віка — в Мальвіну, а Даша — в дівчину-кішку.

Гостями стали найближчі друзі Холостяка і учасниць. А ось до Аліни приїхала … мама! До Дани ж приїхав найкращий друг, що насторожило Макса.

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За вечір усі встигли поспілкуватися, Макс – пізнати кожну дівчину ще краще і навіть познайомитися з мамою однієї з них. Хоча сама жінка під час спільного тету дуже наполягала на поцілунку Макса й Аліни, що явно змусило обох почервоніти.

Варто додати, що перед Церемонією троянд головний герой вирішив вручити Христині й Насті гроші — по 25 тисяч гривень кожній. Обидві мають самостійно вирішити, як розпорядитися коштами і організувати побачення.

«Не сказала б, що це дуже великі гроші», — зазначила Настя.

Традиційно відбулася Церемонія! Макс зробив свій вибір, який дався непросто учасниці, що залишила проєкт. Такого прощання ще не було ніколи!

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