У квітні 2020 саме час серйозно зайнятися своїм садом та городом. Проте, щоб отримати гарний урожай потрібно знати, що і коли робити. Які дні в квітні 2020 року будуть найсприятливішими для садівництва та городництва, розповіла експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Ольга Калинова.

Для того, щоб зробити все правильно, варто звернутися до місячного посівного календаря. У дачників у квітні буде чимало турбот, проте, в умовах карантину вони будуть як ніколи приємними. Посів насіння, висадку саджанців чи пересадку ми завжди здійснюємо у час росту Місяця. У цій фазі також слід проводити прививання та некореневе живлення. Початок квітня цього року знаменується ростом Місяця. Вже з перших днів (1—7 квітня) можна активно сіяти насіння та готувати саджанці до посадки в ґрунт.

Коли Місяць іде на спад (9—22 квітня), необхідно садити коренеплоди та цибулеві культури, які дають урожай у підґрунтовій частині. Також ці дні є сприятливими для хімічної обробки та обрізки. На час повного (8 квітня) та нового (23 квітня) Місяця ніяких маніпуляцій із кореневою та наземною частиною ми не проводимо.

Дати для садіння основних культур

картопля — 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 квітня;

морква – 9, 10, 13, 14, 18, 19 квітня;

баклажани та солодкий перчик – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 квітня;

цибуля – 1, 2, 9—14,18,19 квітня;

помідори – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 квітня;

огірки – 1, 2, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29 квітня;

капуста – 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 квітня;

редиска – 9, 10, 13, 14, 18, 19 квітня;

часник – з 9 по 14 квітня;

зелень – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 квітня.

Дати для садіння квітів

однорічні квіти – 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29 квітня;

дворічні та багаторічні квіти – 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 квітня;

цибулеві та клубневі рослини – 7, 9—14, 18,1 9 квітня.

Категорично не сприятливим часом для роботи із землею у квітні будуть 4, 5, 6, 7, 19.

Роботи вистачить для всіх. Квітень буде гарячим місяцем по облаштуванню теплиць та грядок, і взагалі часом для надання нових рис вашій присадибній ділянці. Основне рекомендую вам розпочати роботу із землею із молитви, і здійснювати весь посів із чистим та радісним серцем. Окрім несприятливих дат календаря нагадую про величні дати, а саме: свято Благовіщення ( 7 квітня). В цей день заборонено працювати із землею, а також Великодні свята та недільні дні призначені для молитви , а не роботи. Робіть все з Богом, дотримуйтесь теплового режиму та суворих правил гігієни і будьте здоровими.

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