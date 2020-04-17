Як медики працюють і захищаються від COVID-19

У Дніпрі лікарі, які опікуються хворими COVID-19, змушені жити на роботі. Тридцять медиків лікарні імені Мечникова вже тиждень як оселилися у відділенні інтенсивної терапії, щоб не йти додому і не наражати на небезпеку своїх близьких. Із сім’ями вони спілкуються телефоном лише після чергувань. Як працюють і захищають себе медики — дізнавалася програма СТБ «Вікна-новини».

Лікар-анестезіолог Володимир Дубина зізнається, що його сім’я повністю його підтримує і розуміє ситуацію. Його дружина також була готова йти на зміни, проте вирішили поки справлятися так і тримати її «на заміну» на крайній випадок.

Більше на тему: Такого я не очікував: пацієнт про лікування від COVID-19 в Україні

Робоча зміна триває 6 годин. У кожній по 10 медиків, одягнених у спеціальні костюми. Обличчя закривають респіраторами та спеціальними щитками. Знімати таке “обмундирування” категорично заборонено до кінця зміни.

«Ми склали чек-лист. Головне — це можливість швидкого одягання. Також у нас діють правила роздягання, адже необхідно залишати верхній захисний шар у “брудній зоні”. Далі ми заходимо в більш чисту частину, де залишаємо нижні шари захисту», — розповідає лікар-анестезіолог Наталія Банадига.

Відділення для хворих поділили на дві зони: одна для пацієнтів, друга — ординаторська, де оселилися лікарі. Переходити під час зміни між відділеннями і зонами лікарям категорично заборонено. Тому зв’язок тримають за допомогою рацій.



Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.