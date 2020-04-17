Що чекає у квітні на кожного зі знаків зодіаку? Які плани будувати, а з чим краще почекати? Докладний гороскоп на квітень 2020 склав Хаял Алекперов – один із найвідоміших екстрасенсів і астрологів країни, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси.

Овен

Цей місяць для Овнів – прекрасний час, щоб зайнятися складанням планів на майбутнє. У представників знака виникне безліч креативних, а головне – робочих ідей. У кінці квітня зверніть увагу на своє здоров’я – можливі загострення хронічних недуг.

Телець

У квітні багато Тельці можуть засумувати. Цьому посприяють не тільки обставини, що склалися, але і розташування небесних тіл, яке підштовхне представників знака до самокопання. Робити правильні висновки про свої колишні помилки – це прекрасно. Але намагайтеся не зациклюватися – найгучніші перемоги у вас попереду!

Близнюки

Зірки радять Близнюкам бути обережніше. Уникайте поспіху в клопотах по дому, займайтеся спортом обережно, адже є ймовірність отримати травму. Кінець квітня обіцяє представникам знака неочікуваний прибуток – можливе повернення старих боргів.

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Рак

Квітень – прекрасна пора, щоб зайнятися творчістю. Представники знаку зможуть відкрити в собі абсолютно нові грані і таланти. А головне – навіть до рутинних справ і нудних щоденних турбот зможуть знайти креативний підхід.

Лев

Зірки радять Левам боротися з властивими їм упертістю і категоричністю. У квітні ці риси вашого характеру не тільки можуть стати причиною для сварок з близькими людьми, але до того ж підштовхнуть вас до помилкових висновків і неправильних рішень. А тому не забувайте прислухатися до порад оточуючих.

Діва

Зірки радять Дівам економніше розпоряджатися фінансами. Зараз розташування небесних тіл може підштовхувати вас до надмірних і невиправданих витрат. У кінці квітня зверніть особливу увагу на свій раціон – є ризик проблем з роботою шлунково-кишкового тракту.

Терези

У цьому місяці настрій Терезів може змінюватися щохвилини. А тому, щоб не шкодувати про свої вчинки і сказані слова, зірки радять бути стриманішими. Не поспішайте з висновками про людей і події, що відбуваються.

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Скорпіон

Квітень може стати дуже плідним для Скорпіонів. Працездатність представників знака буде знаходиться на максимумі. До того ж, зараз вам набагато легше сконцентруватися на вирішенні реальних завдань. Порада зірок – використати цей час для того, щоб розібратися зі старими завалами і привести справи до ладу.

Стрілець

Цей місяць для Стрільців – ідеальний час, щоб вирішити сімейні конфлікти і обговорити питання, що накопичилися один до одного. У вас є всі шанси зробити це так, щоб нікому не було образливо.

Козеріг

У квітні зірки радять Козерогам не боятися внутрішніх і зовнішніх змін. Змінивши своє ставлення до подій, ви побачите нові перспективи і можливості. А головне – зрозумієте, як досягти бажаного.

Водолій

У квітні зірки радять Водоліям зайнятися своїм саморозвитком. У цей період у вас є всі шанси відкрити в собі нові таланти і приховані здібності. У кінці місяця намагайтеся приділяти більше часу своєму здоров’ю – можливі проблеми з серцево-судинною системою.

Риби

У квітні у Риб може скластися враження, що їхній світ налаштований проти них. Але зірки радять не робити поспішних висновків. Не дивлячись на можливі труднощі і невдачі, в кінці місяця обставини складуться навіть краще, ніж ви розраховували.

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