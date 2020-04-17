Глазур для паски, яка не обсипається, – це головна окраса великоднього смаколика. Господині вже готуються до святкової трапези на Великдень 2020 і шукають надійний рецепт основного частування. Раніше Надія Матвєєва ділилась рецептом сирної паски, а зараз спеціально для STB.UA ведуча розповіла, як зробити глазур для паски, яка не обсипається, не кришиться і не липне. Покроковий рецепт – в матеріалі.

Більше на тему: Глазур для паски – покроковий рецепт

Інгредієнти для білкової глазурі:

яєчні білки – 2 шт.

цукор – 100 г

дрібка солі

склянка води

лимонний сік

Спосіб приготування:

Зваріть сироп з цукру і води. Охолодіть білки і збийте їх у піну. Дуже повільно влийте в білки гарячий сироп, збиваючи їх у цей час. Продовжуйте збивати білки, поки сироп не охолоне.

Розкриємо маленький секрет: щоб глазур заблищала, на фінальному етапі приготування додайте в неї чайну ложку лимонного соку.

Втім, його можна додати і в самому початку. За такого способу приготування білки і лимонний сік для білкової помадки для паски збиваємо в міксері. Продовжуючи збивати далі виделкою, додаємо цукрову пудру, поки не вийде густа маса. Покривати цієї глазур’ю паски треба відразу після її приготування.

Більше на тему: Паска з сиром

Глазур необхідно наносити на гарячу паску, щоб вона «схопилася».

Більше на тему: Православна Пасха 2019: дата святкування в Україні

Одну частину глазурі можна використовувати як основу. А другу – зафарбувати і використовувати як прикрасу. Для різнокольорової глазурі рекомендують додавати в теплу воду кілька ложок варення, а також харчові барвники і спеції.

Також для фіксації глазурі використовують желатин. Його додають на початку приготування. Одну чайну ложку швидкорозчинного желатину слід залити двома столовими ложками холодної води і залишити на 5 хвилин. Після того як желатин настоїться, його необхідно додати в гарячий сироп (крок 1). Подальші дії залишаються незмінними.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ