Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супермама». А щоб очікування не було настільки тяжким, пропонуємо вам подивитися фотодобірку зіркових батьків телеканалу СТБ зі своїми дітьми. Детальніше дивіться в матеріалі.
Михайло Присяжнюк
Ведучий соціального проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк просто обожнює свою сім’ю. Незважаючи на щільний робочий графік, Михайло якомога більше часу намагається проводити зі своїми дітьми.
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Валерій Ославський
Валерій Ославський ‒ лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Він не уявляє своє життя без маленької дочки, яку ласкаво називає Жук Жуковський. Дивлячись на його фотографії в соціальних мережах, можна з упевненістю сказати, що Валерій ‒ прекрасний батько.
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Даша Трегубова
Даша Трегубова ‒ актриса й ведуча вокального шоу «Х-фактор». Вона просто обожнює свою дочку ‒ Поліну. Як зізналася Даша, вона всіляко намагається залучати Полю до своєї роботи. І у неї це чудово виходить: нещодавно Поліна разом із мамою брали участь у показі Андре Тана.
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Григорій Решетник
Незмінний ведучий романтичного шоу «Холостяк» Григорій Решетник обожнює свою дружину і синів. Він намагається якомога більше часу проводити разом із ними. Як зізнається Григорій, він не уявляє свого життя без сім’ї.
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Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська ‒ нова ведуча кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Кілька років тому Оля стала мамою. Зараз її дочка живе у Франції. Оля просто обожнює свою дочку й намагається кожну вільну секунду присвятити Вірі.