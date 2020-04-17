Уже в понеділок, 20 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійної медичної драми. Уже відомо, що серіал «Акушерка» є адаптацією американського фільму 2001 року. Але що цікавого було на зйомках серіалу? Дивіться просто зараз!

Над виробництвом нової медичної гостросюжетної мелодрами працювала команда StarLight Production.

Генеральним продюсером проєкту виступила директорка серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тимкіна.

У цій сфері вона більше 15 років, співпрацювала з багатьма телеканалами, а під її керівництвом вийшло понад 50 телесеріалів і фільмів.

У 12 серіях телеглядачі побачать далеко не ідилічну картинку періоду очікування дітей і щастя материнства.

Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний обсяг всіляких емоцій, почуттів і відкриттів.

Головну роль виконала зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко.

Також у серіалі задіяні Андрій Мостренко, Олександр Єфремов, Ольга Морозова, Сергій Дзялик, Микола Боклан.

Особливість серіалу «Акушерка» в тому, що глядач побачить не звичну картинку щасливого материнства, а складність вибору, який часто постає перед жінками в різних життєвих ситуаціях: стати матір’ю чи ні.

Не пропустіть прем’єру «Акушерки» вже 20 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ!

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