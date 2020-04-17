«Четенько, ясненько, понятненько»: як учасниці відреагували на подарунок Дани

Дівчата беруться за важку артилерію і вдаються до дедалі відвертіших та радикальніших заходів для завоювання уваги Холостяка. Дана, традиційно, не відстає і продовжує дивувати Макса. Цього разу футболкою з інтимним принтом і написом “КОХАЙТЕся”. Реакція Холостяка була позитивною, а ось суперниць — ні. Однак усе значно цікавіше. Як учасниці відреагували на такий подарунок — читайте в матеріалі.

Під час особистого спілкування Дана зізналася, що їй хотілося б мати спільну річ із Холостяком. Її сенс — це асоціації. Тому вона вибрала досить незвичайний подарунок — футболку з відвертим принтом. Тож, крім відвертих віршів, дівчина взялася за відверті зображення.

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Холостяк прийняв такий подарунок і, щоб зробити приємність учасниці, надів її відразу, як повернувся в будинок. А ось реакція дівчат не змусила себе довго чекати.

«То книгу з вульгарними віршами, то футболку з вульгарними малюнками. А що далі? Ще б труси свої подарувала», — обурилася Віка.

«Це жахливо. Зрозуміло, що Дана вважає себе сексуальною. Я себе теж такою вважаю. Але навіщо робити такі подарунки? Мовляв, дивись, Максе, як я можу?», — коментує Даша

Оля, як завжди, була небагатослівна, але всі емоції передавала мімікою: «Четенько, ясненько, понятненько».

«Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями», — процитувала Аліна «Катерину» Тараса Шевченка.

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