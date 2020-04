«Анна Герман»: показ серіалу вже 20 квітня

20 квітня на телеканалі СТБ відбудеться показ серіалу «Анна Герман». Це історія про співачку, яка на піку своєї слави потрапила в автокатастрофу і опинилася прикутою до лікарняного ліжка. Але чим буде дивувати серіал? Дізнайтеся прямо зараз!

Після того, як співачка виявилася прикутою до лікарняного ліжка, 12 днів поспіль зірка Анна Герман не приходила до тями. У ті дні їй довелося знову пережити трагічні події свого дитинства – арешт батька, звинуваченого в шпигунстві, поневіряння їх осиротілої сім’ї по Середній Азії, смерть маленького брата, війну і втечу в Польщу… Перше кохання і перший успіх…

Ніхто з лікарів не вірив, що вона виживе. А якщо навіть це трапиться, їй пророкували повну нерухомість до кінця життя. Однак, після 12 днів коми небо дарувало їй шанс почати життя заново. І вона зробила неможливе, ставши «білим ангелом» радянської естради…

Режисери серіалу – Вальдемар Кшистек і Олександр Тименко.

Виробництво: StarMedia за участю Film Production Service Open Ltd., Yes To Film, Zielono Mi. і MP Film Production.

В ролях: Йоанна Моро, Шимон Сендровскі, Марія Порошина, Марат Башаров, Катерина Васильєва, Ігор Вілевскій-Собчик, Костянтин Мілованов та ін.

Дивіться серіал «Анна Герман» з понеділка по четвер о 22:40 на телеканалі СТБ!

