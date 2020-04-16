Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть фінальні серії 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешка. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежили за життям Лізи Лапшиної, у якої переховувався чоловік. Але чим же закінчиться мелодрама?

Раніше в серіалі:

Марта розуміє, що вона за довгий час прив’язалася і до своєї дитини, і до самої Лізи. Отримавши на руки результати експертизи ДНК, вона телефонує знайомому адвокату. Марта приїжджає до Лізи і заявляє, що забирає Ярика, адже в неї прокинулися материнські почуття …

Марта потрапляє в ДТП, і її привозять у колишню клініку Лізи. У дівчини численні травми і велика крововтрата. Перемагаючи біль, Марта просить про зустріч із Лізою. Нарешті вона розповідає їй усю правду: що з Олексієм у неї був не роман, а випадковий «одноразовий» зв’язок, а нещодавно Марта зробила генетичну експертизу. І Ліза розуміє, що в кожного свій обман…

Як на це відреагує Ліза? Як жінки поділять дитину? І чим же завершиться найемоційніша прем’єра весни?

Дивіться в 11 і 12 серіях «У кожного свій обман» о 20:15 на телеканалі СТБ.

Video: «У кожного свій обман»: що станеться в заключних 11 і 12 серіях (анонс) Серіал У кожного свій обман - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 16.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу У кожного свій обман читайте в анонсі

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