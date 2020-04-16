«У кожного свій обман»: біографія Анатолія Матешка

Уже відомо, що серіал «У кожного свій обман», який виходить на телеканалі СТБ о 20:15, знімав відомий український режисер Анатолій Матешко. Читайте біографію Анатолія Матешка просто зараз!

Анатолій Матешко народився в 1953 році в Гостомелі. Він не тільки відомий український режисер, а й актор! Його фільмографія налічує 90 робіт у 79 проєктах! Відомо, що Анатолій став актором, надихнувшись прикладом своєї старшої сестри — заслуженої артистки України Ольги Матешко.

Після закінчення акторського факультету Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Каpпенка-Каpого він почав зніматися на Кіностудії імені Олександра Довженка.

У кіно Матешко дебютував ще в студентські роки, знявшись у стрічці «Земні і небесні пригоди» (1974), і відтоді зіграв більше 20 ролей на великому екрані й на телебаченні. У 1985 році він закінчив Вищі курси сценаристів і режисерів (майстерня Володимира Грамматикова).

Як постановник Анатолій Матешко зняв близько 30 повнометражних стрічок і серіалів, серед яких — «Генеральська невістка», «Весна у грудні», «День народження Буржуя», три фільми з циклу «Даша Васильєва. Любителька приватного розшуку» і, звичайно ж, режисерська робота в серіалі «У кожного свій обман»!

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