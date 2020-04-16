Такого я не очікував: пацієнт про лікування від COVID-19 в Україні

Як рятують від COVID-19 в Україні, просто з палати програмі «Вікна-новини» розповів киянин Віктор Фантаєв. Хлопець погодився на експериментальне лікування препаратами від малярії і каже, що йому вже набагато краще. Скільки коштує така терапія і в яких умовах доводиться лікуватись, розпитала Анастасія Єчкалова.

За п’ять днів лікування в київській клініці Віктору стало значно краще. Чоловік зізнається, що погодився на експериментальний метод лікування, адже вакцини від коронавірусу немає, а бути здоровим хочеться якомога швидше.

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Його хвороба почалася з легких симптомів, і лише на п’ятий день сильного кашлю і високої температури підтвердили коронавірус.

«Щойно я приїхав, мені зробили експрес-тест, який був негативний. Тому зробили мазок на ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Через день прийшов лікар і повідомив, що в мене таки підтвердився діагноз», — ділиться Віктор.

Зараз його лікують експериментальним методом. Ніхто до цього нікого не примушує. Якщо ти хочеш і готовий лікуватися таким способом, то підписуєш відповідні папери про згоду.

«Багато хто почав говорити, що мене змусили. Ні. Я сам захотів і дав згоду. Для чого потрібно підписувати папери? Препарат, яким мене лікують, має низку побічних реакцій, аж до втрати периферичного зору. Він використовується для лікування від малярії. Але в моєму випадку він працює. Самопочуття за два дні покращилося значно», — зізнається пацієнт.

Зараз Віктор веде свій блог, так званий щоденник, у якому розповідає про сучасну українську медицину і умови життя в лікарнях. Ба більше, чоловік робить величезний акцент на поширених міфах і розвіює їх: «Лікарі справді чудові! Всі звинувачення, мовляв, вимагають гроші або погрожують вигнати, — це неправда. За весь час на ліки я витратив не більше тисячі гривень. Аналізи, рентген — безкоштовно. Мій стан контролюється постійно».

Також пацієнт зізнався, що боявся не так захворіти, як самого лікування в Україні. Однак тепер він іншої думки.

«Я не очікував, що буде таке добре ставлення з боку медперсоналу. Низький уклін їм. Вони працюють на знос. Люди працюють за мізерну зарплату, але при цьому чесно і самовіддано», — додав киянин.



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