Сьогодні закінчився другий тиждень змагань нового психологічного реаліті «Супермама». Мама-інтелектуалка, кар’єристка, домогосподарка і лінива мама оцінили методи виховання одна одної. Але все ж після бурхливого фіналу звання Супермами отримала лінива мама Женя. Про те, чому вона погодилася взяти участь у подібному проєкті і як змінилося життя Жені та її сім’ї після перемоги, читайте в матеріалі.

Чому ви вирішили взяти участь у цьому проєкті?

Чому вирішила взяти участь? Мені було цікаво, як знімаються такі проєкти. Я хотіла дізнатися, що відбувається за кадром. А ще подивитися, як живуть інші люди. І мені було приємно усвідомити, що в мене суперчоловік і без нього не було б мене, такої, яка є. Я вдячна йому за все: за чудових дітей і за те, що він поруч і підтримує мене з моїм складним характером.

Що б ви хотіли змінити під час проєкту? Може, ситуацію яку?

Я б не хотіла нічого змінювати. Я сприймаю людей такими, якими вони є, і сама не намагаюся здаватися тією, ким не є. Кожна ситуація для чогось потрібна. Щирість ‒ це найважливіше в спілкуванні. Хоча ні. У мене вдома дівки знайшли не весь арсенал і погано прибрали в кухні (сміється. ‒ Прим. ред.).

Чи прислухалися ви до порад Дмитра Карпачова?

Так. Я дуже вдячна Дмитрові Карпачову за ті поради, які він дав мені на фінальній зустрічі. Ми стали однаково ставитися до дітей. Донька була крихіткою, і ми її більше жаліли і більше дозволяли. Але зараз вона росте, і наші вимоги до дітей стають однаковими. Наприклад, щодо прибирання або коли вони між собою сваряться. Також ми стали більше уваги приділяти синові. Коли повертаюся додому з роботи, я завжди знаходжу час, щоб пообнімати своїх дітей.

Як почуваєтеся в ролі супермами?

Я вважаю, що кожна мама для своєї дитини супер. Я знаю, що я ‒ неідеальна. Ми всі такі. Важливо пам’ятати про це і бути щасливими, тоді буду щасливими й діти.

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