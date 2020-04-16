Переможниця 8 випуску психологічного проєкту «Супермама» ‒ ледача мама Женя ‒ поголила себе налисо, щоб підтримати свою трирічну донечку. Деталі в матеріалі.

У родині супермами стався неприємний інцидент ‒ сім’ю заразили педикульозом. Щоб позбутися цієї напасті, було ухвалено кардинальне рішення ‒ зістригти дітям волосся.

«Ми в такий спосіб хотіли вбити кількох зайців. По-перше, звичайно, самих звірів. Я запитала в сторіз у своїх підписників, як вони боролися з цією напастю. Хтось писав, що це питання одного пшику, а хтось, що три місяці не може вивести, оскільки в одного виводиш ‒ в іншого знаходиш. А у нас цілих троє, і ще няня, у якої теж є дитина, і це могло бути нескінченним чесанням. По-друге, в Еми тонке волосся, яке сильно плутається. Ми не стригли його від народження, було шкода кучерики на кінцях зрізати. І по-третє, зараз карантин і ми сидимо вдома і нікуди не ходимо. До того ж існує думка, що після такої стрижки волосся буде товщим і міцнішим. Так ось, коли це зробити, як не зараз ‒ у три роки, під час карантину ?!» ‒ поділилася думками супермама Женя.

За словами Жені, першим постригли її сина. Після сумнівів все ж постригли і маленьку донечку. А після цього, щоб підтримати дитину в такій складній ситуації, супермама вирішила теж постригти себе налисо.

«Ема бігала і кричала “Хочу, як Мишко”. Звичайно ж, ми поговорили з нею. І запитали, чи розуміє вона, що буде практично лисою. Ема сказала “Так” і побігла у ванну, щоб її постригли. Я подумала, що завтра в неї може виникнути запитання, чому вона дівчинка, але лиса, і теж вирішила обстригти волосся. Я хотіла підтримати її, адже ми ‒ команда. А ще ‒ лиса сім’я».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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