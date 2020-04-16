Сьогодні, 16 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 8 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання побували в гостях одна в одної і поставили оцінки за трьома критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. Свою думку також висловив експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Але котра з мам залишила бій переможницею, а кому дісталася гіркота програшу? Дізнайтеся в матеріалі.

Першого дня учасниці вирушили в гості до мами-інтелектуалки Ірен. Життя її дітей повністю розписане практично по годинах. Ірен вважає, що тільки так можна виховати успішну дитину. Однак така суворість припала до душі не всім мамам. Вони осудили Ірен за надмірну вимогливість.

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Не менше запитань викликали і методи виховання кар’єристки Каті. Учасниці з’ясували, що її старша дочка не живе з мамою, а вихованням і доглядом за молодшою ‒ двомісячною дівчинкою ‒ повністю займаються дві няні, які працюють вахтовим методом. Однак саму Катю така ситуація не напружує. Вона вважає себе хорошою мамою.

А ось прийшовши в гості до домогосподарки Олі, учасниці були шоковані тим, що жінка почувається нещасною. Мамам здалося, що їхня конкурентка дуже втомилася від одноманітного життя і повністю погрузла в домашніх турботах.

Та найбільше учасниці здивувалися, коли прийшли в гості до ледачої мами Жені. Їх неприємно вразив безлад у квартирі й інтимні іграшки, які лежать у вільному доступі, бо батьки зовсім не ховають їх від дітей.

На фінальній зустрічі мами-конкурентки дізналися, скільки балів поставили одна одній. Вони вислухали коментарі експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова. Також Дмитро віддав свої бонусні бали одній із мам.

За результатами голосування і завдяки балам від Дмитра Карпачова звання Супермами цього тижня отримала лінива мама Женя.

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