Сьогодні, 16 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У цьому випуску учасниці оцінять ліниву маму Женю, яка сама зізнається в тому, що не прибирає і не готує для своїх дітей. Як оцінять її конкурентки і що скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

На четвертий день учасниці вирушили оцінювати побут ледачої мами Жені, яка не париться щодо чистоти в оселі, а весь свій вільний час проводить із дітьми й чоловіком.

У 8 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому учасниці не застали вдома ледачу маму Женю, коли прийшли до неї в гості?

Що вжахнуло конкуренток у квартирі мами-програмістки?

Які речі інтимного характеру учасниці знайшли в Жениній спальні?

Хто отримає звання Супермами?

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Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 8 випуск проєкту від 16.04.2020 Супермама 8 випуск: що учасниці наудйт в квартирі ледачою мами жени і хто стане супермамою?

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