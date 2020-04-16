«Супермама»: чим зацікавить глядачів 8 випуск проєкту від 16.04.2020
16.04.2020
Сьогодні, 16 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У цьому випуску учасниці оцінять ліниву маму Женю, яка сама зізнається в тому, що не прибирає і не готує для своїх дітей. Як оцінять її конкурентки і що скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.
На четвертий день учасниці вирушили оцінювати побут ледачої мами Жені, яка не париться щодо чистоти в оселі, а весь свій вільний час проводить із дітьми й чоловіком.
У 8 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
- Чому учасниці не застали вдома ледачу маму Женю, коли прийшли до неї в гості?
- Що вжахнуло конкуренток у квартирі мами-програмістки?
- Які речі інтимного характеру учасниці знайшли в Жениній спальні?
- Хто отримає звання Супермами?
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Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 8 випуск проєкту від 16.04.2020
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