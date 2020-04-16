Поцілунок був скрізь: холостячка Аня відверто про стосунки з дівчиною

Одна з найбільш прямолінійних і сміливих учасниць романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 Аня не приховує того факту, що мала досвід стосунків не тільки з представниками протилежної статі, але і з дівчиною. Відверто про це — в матеріалі.

«Так, у мене були стосунки з дівчиною. Ми ходили на побачення, дарували одна одній подарунки і навіть (О, БОЖЕ!) займалися сексом. Ми погралися — і досить. Зараз ми підтримуємо хороші дружні стосунки. Я люблю чоловіків, і вона теж. Але це не завадило народитися нашим теплим емоціям одна до одної», — зізналася Аня.

Вона також зазначила, що ще зі школи захоплювалася гарними жінками.

«Поцілунок з дівчиною був присутній скрізь, а цілуватися з подружками на дискотеках стало класикою, — розповіла Аня. — Потім мені пощастило, і мій колишній хлопець запросив дівчину, щоб я спробувала, як це. Мені було 20, а вона була старша за мене на 12 років. Колишня гімнастка, яка працювала вчителькою, з нереальною фігурою і шаленою жіночої енергетикою. Випивши вина, ми з нею увійшли в кураж, і все відбулося дуже природньо. У мене була ейфорія від того, як це було класно».

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Водночас учасниця реаліті зазначила, що більше не уявляє стосунків із дівчиною і хоче завести сім’ю.

«Я бачу з собою тільки сильну особистість, чоловіка, до якого я буду тягнутися, — акцентувала холостячка. — Я вважаю себе бісексуальною, але тільки в сексуальному плані. Дівчата прекрасні — сексуальні, грайливі, темпераментні, легкі й емоційні. Але стосунків я не бачу з жінкою, ніяких».

Аня підсумувала: «Я награлася. І бачу поруч із собою тільки чоловіка. Я вже хочу сім’ю, дітей і домашні посиденьки щосуботи».

А як розвиватимуться стосунки Ані з Максом — дивіться вже цієї п’ятниці, 17 квітня, о 19:00 у романтичному реаліті «Холостяк»-10 на СТБ!

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