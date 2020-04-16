Ольга Мартиновська: французи схиблені на «безвідхідній кухні»

Жоден сезон «МастерШеф» не обходиться без випробування «безвідхідною кухнею». Так і в другому сезоні кулінарного шоу за участі справжніх шеф-кухарів разом з учасниками на битві чорних свій професіоналізм продемонструвала Ольга Мартиновська. В ексклюзивному коментарі для сайту STB.UA суддя розповіла, чому французи схиблені на «безвідхідній кухні» та ще багато цікавого про сучасний кулінарний тренд.

Чому французи схиблені на «безвідхідній кухні» та що їх спонукало до створення цього тренду?

Французи, справді, схиблені на «безвідхідній кухні». Уже не перший рік існує цей тренд, який був заданий саме шефами і власниками ресторанів. Що їх спонукало? Щоразу, як ти купуєш, наприклад броколі, і платиш приблизно 5 євро за кілограм, то ти оплачуєш усе: від найсмачнішої зеленої верхівки до величезної важкої ніжки. Коли ти купуєш курку, то платиш і за голову, лапи та нутрощі. Якщо розібрати кожен продукт, то всім стає зрозуміло, що дуже дорого нераціонально використовувати не все, за що ми платимо. Тому кухарі не просто так почали використовувати для приготування страв нирки, серця та курячі лапи. Вони робили з цього тренд, подавали на красивій тарілці з цікавим гарніром та спеціями. З часом усю цю історію почали висвітлювати на телебаченні, в журналах, книгах, і люди, звісно ж, захотіли наслідувати цей тренд. Тому французи, які є екосексуальними, намагаються і в домашній умовах дотримуватися «безвідхідної кухні». Наприклад, коли ти готуєш на невеличку сім’ю, то раціонально купуєш продукти, зменшуєш кількість (не цілими тушками, а половину). Звичайно, цього тренду дотримуються не всі, але намагаються. Наприклад, запікають моркву у шкірці, цедру та шкірку також усіляко використовують у пюре, крем-супах.

Олю, як вважаєте, у чому полягає особливість «безвідхідної кухні»?

Я думаю, що основною особливістю є цифри. Коли ми даємо реальну статистику та факти, в цифрах перераховано те, скільки ми, наприклад, втратили на картопляному лушпинні протягом року в тоннах, – це справляє найсильніший вплив на людей, на розвиток цього тренду. І я вважаю, що це прекрасно! Це справді чудово, що ми стаємо свідомими і використовуємо все раціонально, з душею та любов’ю, звичайно ж.

Чи дотримуєтесь принципів «безвідхідної кухні» у вашому повсякденному житті, за межами ресторану? У чому це проявляється?

Вдома я завжди намагаюся все використовувати максимально. Мені якось завжди шкода викидати їжу. Я намагаюся готувати так, щоб нічого не пропадало в холодильнику, хоч і обожнюю ходити по базарах та купувати багато продуктів. Я вважаю, що краще ходити в магазин частіше, ніж забити холодильник – і все згодом пропаде в ньому. Як це проявляється? Дивіться, коли я чищу овочі, то ніколи не роблю це над відром для сміття. Спочатку я чищу все у мисочку. Це дає мені змогу відібрати з цих відходів щось, що я зможу ще потім використати. Відтак я кладу відібране в контейнер і згодом можу зварити якийсь бульйон, крем-супчик з обрізків ніжок броколі, спаржі, шкірки моркви, топінамбуру. Просто коли ти готуєш одну порцію, то обрізків залишається мало, а коли ти складаєш їх у контейнер, то за кілька днів там назбируються продукти і з’являється ідея, що можна приготувати.

Можливо, є якісь лайфхаки для «домашнього» користування?

Чистити овочі та фрукти не над смітником, а над мисочкою.

Мати спеціальний контейнер. Для м’ясних та рибних відходів мати окремий контейнер, який можна зберігати в морозилці. Щиро кажучи, я дуже часто називаю себе «мадам-судочок», бо в мене завжди все розфасовано в контейнерах у холодильнику, морозильній камері. Це також дає змогу раціонально та економно ставитися до продуктів. Ще одним плюсом є привабливий вигляд. Тобі частіше хочеться діставати той чи той контейнер і готувати щось смачненьке. І наостанок хотіла б закликати всіх із повагою ставитися до природи. Вона так старається, дає стільки сонечка, води, енергії своєї. Скільки людей старається та вкладає свою працю, щоб виростити кожен продукт. Нам потрібно використовувати кожен із них з максимальною користю. Не варто дозволяти собі безрозсудно викидати, давати псуватися такій кількості продуктів. До кожної клітиночки, до кожного сантиметру квадратного давайте ставитися з любов’ю та великою вдячністю Всесвіту, що він нам це все дав.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ