Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як учасниці проєкту «Холостяк»-10 намагалися освоїти тайський танець

16.04.2020

Уже завтра на телеканалі СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс Михайлюк і дівчата повернуться до Києва, попрощавшись із Таїландом. Однак наостанок суперниці спробували провести черговий ритуал, цього разу у вигляді танцю. Як далися дівчатам «дуже складні» танцювальні рухи? Хто залишився незадоволеним, а хто цілковито занурився в тайську культуру? Дивіться ексклюзивне відео, яке не ввійшло в ефір.

Таїланд подарував масу позитивних емоцій, і щоб віддячити спекотній екзотичній країні, учасниці почали вивчати традиційний танець. Прощатися вирішили красиво і до Церемонії троянд освоїти базові рухи.

Більше на тему: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску

«Схоже на півня в шлюбний період», — описала Віка.

«Сподіваюся, Макс даватиме троянди не за танець», — зазначила Даша.

Video: Як учасниці проєкту «Холостяк»-10 намагалися освоїти тайський танець

Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проекту Холостяк 10 сезон, яке не увійшло в ефір. Як учасниці реаліті Холостяк вчилися танцювати тайський танець - відео

.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить