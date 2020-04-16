Уже завтра на телеканалі СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс Михайлюк і дівчата повернуться до Києва, попрощавшись із Таїландом. Однак наостанок суперниці спробували провести черговий ритуал, цього разу у вигляді танцю. Як далися дівчатам «дуже складні» танцювальні рухи? Хто залишився незадоволеним, а хто цілковито занурився в тайську культуру? Дивіться ексклюзивне відео, яке не ввійшло в ефір.

Таїланд подарував масу позитивних емоцій, і щоб віддячити спекотній екзотичній країні, учасниці почали вивчати традиційний танець. Прощатися вирішили красиво і до Церемонії троянд освоїти базові рухи.

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«Схоже на півня в шлюбний період», — описала Віка. «Сподіваюся, Макс даватиме троянди не за танець», — зазначила Даша.

Video: Як учасниці проєкту «Холостяк»-10 намагалися освоїти тайський танець Дивіться ексклюзивне відео з 6 випуску проекту Холостяк 10 сезон, яке не увійшло в ефір. Як учасниці реаліті Холостяк вчилися танцювати тайський танець - відео

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