Як учасниці проєкту «Холостяк»-10 намагалися освоїти тайський танець
16.04.2020
Уже завтра на телеканалі СТБ вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс Михайлюк і дівчата повернуться до Києва, попрощавшись із Таїландом. Однак наостанок суперниці спробували провести черговий ритуал, цього разу у вигляді танцю. Як далися дівчатам «дуже складні» танцювальні рухи? Хто залишився незадоволеним, а хто цілковито занурився в тайську культуру? Дивіться ексклюзивне відео, яке не ввійшло в ефір.
Таїланд подарував масу позитивних емоцій, і щоб віддячити спекотній екзотичній країні, учасниці почали вивчати традиційний танець. Прощатися вирішили красиво і до Церемонії троянд освоїти базові рухи.