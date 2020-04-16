Як уникнути звільнення через карантин?

Через карантин в Україні відбуваються масові звільнення. Підприємства, робота яких зараз під забороною, змушені закриватися або скорочувати виробництво. Тому кількість зареєстрованих безробітних зросла в 10 разів порівняно з докарантинним періодом. Усього на біржі праці майже півмільйона громадян — це лише ті, хто працював офіційно. Звільняють людей з різних причин, іноді навіть без пояснень. Уряд же досі розробляє порядок фінансування з тимчасового безробіття.

До редакції програми «Вікна-новини» часто надходять історії про те, як людей масово звільняють з їхніх робочий місць. Причому найчастіше зовсім без пояснень. Так, Сергій втратив роботу через захворювання на звичайне ГРВІ. У підсумку керівництво прийняло рішення звільнити співробітника.

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Адвокат Дмитро Яценко стверджує, що ті, кого звільняють без пояснення, мають право оскаржувати такі рішення в суді: «Цілком можливо, що рішення суду буде через пів року. Однак за цей час позивачеві буде компенсована його середня заробітна плата за час вимушеного прогулу».

Програмі «Вікна-новини» вдалося зв’язатися ще з одним звільненим співробітником. Олена працювала менеджером у комерційному відділі приватного підприємства. Дівчина поскаржилася, що її незаконно звільняють. Коли почався карантин, працювала віддалено. Але тиждень тому зателефонувало керівництво і повідомило, що змушене з нею попрощатися. Та варто було журналістам програми «Вікна-новини» зв’язатися з комерційним директором підприємства, як той повідомив, що звільняти її не буде.

У Міністерстві юстиції пояснюють, що карантин не дає роботодавцям жодної підстави для звільнення. Розірвати трудові відносини можна лише відповідно до закону. Заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць зазначає, що лише в разі ліквідації або реорганізації підприємства є юридичні підстави на звільнення співробітника. Тобто коли переформатовується робота, а роботодавець не може забезпечити колишніх умов працівникові, на які він погоджувався.

Повний перелік законних підстав передбачено в ст. 40 Кодексу законів про працю України, з яким кожен може ознайомитися.



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