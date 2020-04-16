Сьогодні, 13 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових мам схрестить свої мечі в боротьбі за звання Супермами. Інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка. Хто гідний перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, хто отримає найвищу оцінку від експерта з дитячої вікової психології Дмитра Карпачова.

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Інтелектуалка Ірен

Інтелектуалка Ірен вважає, що головне у вихованні ‒ освіта. Як стверджує ця мама, її діти віком 3 і 6 років уже прочитали понад 500 книг. Також її сини дуже часто відвідують культурні заходи і ходять до театру. Встигнути все їм допомагає суворий графік і армійська дисципліна.

Лінива мама Женя

Лінива мама Женя не обтяжує своїх дітей дисциплінарними правилами і вважає, що головне у вихованні ‒ свобода. Для цієї мами зовсім не важливо, хто в домі буде виносити сміття і мити посуд. Головне, щоб усі були щасливі.

Кар’єристка Катя

Кар’єристка Катя має два спортзали і при цьому встигає бути мамою двох прекрасних доньок, молодшій із яких усього два місяці. Катя вважає, що жінка за бажання може встигати все: бути мамою, підтримувати себе в чудовій фізичній формі, а також при цьому бути бізнесвумен.

Домогосподарка Оля

Домогосподарка Оля вважає материнство своїм призначенням і весь час проводить із двома синами та чоловіком-баскетболістом. На її думку, вона пожертвувала багато чим заради своєї сім’ї.

Хто з учасниць гідний звання Супермами? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:00 на телеканалі СТБ

Video: Інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка: учасниці 2 тижня проєкту «Супермама» Супермама: учасниці 2 тижні проекту. Інтелектуалка, лінива мама, кар'єристка і домогосподарка - дізнайтеся більше про учасниць 5, 6, 7 і 8 випусків шоу Супермама на СТБ

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