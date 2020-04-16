Гороскоп на 17 квітня підкаже всім знакам зодіаку, на що зробити упор. Де сконцентрувати більше уваги, а також як навчитися правильно розпоряджатися своїм часом. Детальнішу інформацію можна отримати в гороскопі на 17 квітня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Спробуйте впоратися зі справами сьогодні самостійно. Не звертайтесь по допомогу або пораду до колег, адже ви самі можете набагато краще проявити свої сили.

Телець

Сьогодні Тельцям доведеться різко змінити плани. Але це ніяк не вплине на домашню обстановку. Просто з’являться нові приємні клопоти.

Близнюки

Щоб уникнути проблем удома, будьте самокритичні та уважні до себе. Стежте за тим, що говорите.

Рак

Станьте головною підтримкою для другої половинки, зараз ви потрібні їй, як ніколи.

Лев

Навчіться виражати свої почуття. Тільки в лаконічній і ввічливій формі. Якщо чимось незадоволені, постарайтеся пояснити це доступною мовою без крику.

Діва

Будьте уважніші до свого оточення. На подив, ви обірвали всі зв’язки з вірним другом. Але не пізно надолужити згаяне.

Терези

Терезам час перебрати особисті речі. Вчіться позбавлятися від звички захаращувати особистий простір.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам потрібно по максимуму ввібрати всю інформацію. Постарайтеся не пропустити нічого, адже надалі вам це дуже стане в пригоді.

Стрілець

Намагайтеся не впадати в депресію! Сконтактуйте по відеозв’язку з друзями та влаштуйте посиденьки.

Козеріг

Зірки радять вам дати волю своїм почуттям. Не бійтеся написати повідомлення старому другові чи другій половині. Опонент піде на контакт.

Водолій

Навчіться приймати все хороше, що є у вашому житті. Ви багато чого не помічаєте. Наприклад, доброту з боку друзів, увагу і турботу другої половини. Подякуйте їм за все своєю доброзичливістю.

Риби

Сьогодні важливо залишатися вірним своїм принципам, і ніяк інакше! У разі виникнення важливих питань краще все добре зважте, а потім ухвалюйте рішення.