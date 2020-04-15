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Український лікар розповів про робочу поїздку до Італії

15.04.2020

Апарати штучного дихання у приймальному відділенні і нові стіни, щоб пацієнти не перетиналися — реальність госпіталю в Італії, куди приїхала команда українських медиків. Нагадаємо, що 20 наших лікарів вирушили в епіцентр європейської пандемії — провінцію Марке. Журналісту програми СТБ «Вікна-новини» Борису Сачалку вдалося поспілкуватися з одним із них — Тарасом Оранським і дізнатися, чи реально італійський досвід втілити в українській дійсності.

«Два основних госпіталі переповнені на 100%. Зараз ми перебуваємо в клініці, яка облаштована спеціально під заражених COVID-19. Керівникам цього госпіталю за короткі терміни вдалося побудувати стіни між пацієнтами, розподілити потік нових хворих і зробити так, щоб вони не перетиналися. У клініці також є зона, куди кладуть “не COVID-них” пацієнтів. Зроблено це все для того, щоб убезпечити здорових від зараження», — розповідає Тарас Оранський.

Однак на запитання, що ж в Італії є з нововведень, чого немає в Україні, лікарю було складно відповісти. Він зазначив, що найважливіший момент, який ми можемо запозичити, — це самоорганізація.

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«Є комп’ютерні томографи, які дають змогу відразу при надходженні пацієнтів оцінити складність і ураженість легеневих тканин. Також можливість вчасно оцінити стан газів артеріальної крові, що є не тільки у відділеннях інтенсивної терапії, а й у приймальні», — каже український лікар.

Однак не секрет, що причиною такої кількості хворих є порушення карантину італійцями. Раніше жителі дуже халатно ставилися до правил самоізоляції і запроваджених обмежень. Тарас Оранський зазначає, що в Україні вчасно оголошено карантин, і саме це дає змогу утримувати контроль над пандемією.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

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