Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешка. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежать за життям Лізи Лапшиної, чоловік якої переховувався.

Раніше в серіалі:

Поки Ліза чекає призначеної зустрічі з Гудиліним, з нею несподівано зв’язується полковник УБЕЗ і каже, що вона має поїхати з ним. Лізу привозять на конспіративну квартиру, і в неї стається серцевий напад.

Марта грає у фільмі роль матері, яка розкаялася. Помітивши її пригнічений стан, Вольський приходить її втішити і намагається відновити стосунки з нею …

Марта розуміє, що вона за цей час прив’язалася і до своєї дитини, і до самої Лізи. Отримавши на руки результати експертизи ДНК, вона телефонує знайомому адвокату. Марта приїжджає до Лізи і заявляє, що забирає Ярика, адже в неї прокинулися материнські почуття…

Але як жінки поділять дитину???

Дивіться в 9 і 10 серіях «У кожного свій обман» о 20:15 на телеканалі СТБ.

Video: «У кожного свій обман»: що станеться в 9 і 10 серіях (анонс) Серіал У кожного свій обман - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 15.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу У кожного свій обман читайте в анонсі

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