Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+
Топ-7 улюблених сніданків Володимира Ярославського
15.04.2020
Сніданок – дуже важливий для правильної роботи організму. Щоб день почався смачно і корисно, суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський поділився своїми улюбленими сніданками. Топ-7 улюблених сніданків від шеф-кухаря, спікера і бренд-амбасадора Володимира Ярославського читайте в матеріалі.
Більше на тему: Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів
Сніданок повинен бути правильно збалансований, але і не дуже ситним. Переїдання може спровокувати сонливість. Також дуже важливо, щоб ранковий прийом їжі відбувався протягом години після пробудження. Це потрібно для вироблення глікогену в печінці.
Суддя «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський пропонує топ-7 своїх улюблених варіантів сніданку:
Смажені яйця з беконом
Омлет із сиром
Вівсянка або лляна каша на кокосовому молоці
Сирна запіканка з варенням або згущеним молоком
Круасан з мигдалем і апельсиновий сік
Кава, приготована за допомогою пристрою аеропресу
Мамині, домашні гарячі млинчики прямо зі сковороди
Більше на тему: Що має бути в щоденному раціоні чоловіка
Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ctrl+Enter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: