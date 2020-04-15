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«Супермама»: чим зацікавить глядачів 7 випуск проєкту від 15.04.2020

15.04.2020

Сьогодні, 15 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 7 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. У цьому випуску учасниці оцінять домогосподарку Олю, яка вважає себе ідеальною мамою. Але чи так це насправді? І чому, на думку ведучого проєкту Дмитра Карпачова, Оля ‒ нещасна? Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

На третій день учасниці вирушили оцінювати побут домогосподарки Олі. Вона вважає себе ідеальною мамою, бо присвятила своє життя дітям і їхньому благополуччю.

У 7 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці вирішили, що Оля не зовсім задоволена своїм життям?
  • Яка ситуація з дітьми вибила Олю з колії і мало не призвела до скандалу?
  • Чому Оля вважає, що чоловік приділяє їй дуже мало уваги?
  • Через що Оля приймала антидепресанти?

Більше на тему: Як не зруйнувати емоційний зв’язок із дитиною: поради Дмитра Карпачова

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 7 випуск проєкту від 15.04.2020

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