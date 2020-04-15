Сьогодні, 15 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 7 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні учасниці вирушили в гості до домогосподарки Олі, яка всю себе присвятила вихованню дітей і вважає це своєю місією. Але чи так це насправді, і чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що Оля ‒ нещасна.

На третій день учасниці проєкту «Супермама» вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію дружини баскетболіста Олі.

Оля ‒ домогосподарка, з юних років мріяла про сім’ю. Вона дуже любить своїх дітей і не може без сліз говорити про це. Оля вважає, що її місія, поки діти маленькі, бути постійно поруч із ними. Жінка зізнається, що багато чим пожертвувала заради сім’ї.

Але чи так усе насправді? Щоб перевірити це, в гості до Олі приїхали мами-конкурентки. З порога лінива мама Женя вирішила перевірити, чи правду казала Оля, коли стверджувала, що не годує дітей шкідливою їжею, а готує лише свіжі й корисні продукти. Мама-програмістка принесла в подарунок їжу з фаст-фуду. Це трохи засмутило Олю, хоча її діти віддали перевагу корисній каші з фруктами. Однак пізніше, під час ревізії кухні, учасниці підловили Олю на нечесності, адже знайшли сухарики і хрустики.

Також під час ревізії конкурентки здивувалися, коли виявили в Олі горезвісний пакет з пакетами. Та не просто з пакетами, а з пакетами, які складені трикутничками. Бізнесвумен Катя навіть припустила, що це свідчить про певне незадоволення життям.

У спальні учасниці знайшли у шафі Олі багато відвертих уборів, деякі з них були придбані винятково для фотосесій. Кар’єристці Каті здалося, що в такий спосіб вона намагається привернути до себе увагу, адже, як зізналася сама Оля, чоловік приділяє їй дуже мало часу і практично не говорить слова кохання.

У подальшій бесіді з учасницями Оля зізналася, що після народження дітей у неї була жахлива депресія і вона сиділа на антидепресантах.

«Кожен мій день схожий на попередній. Прокинулися, поїли, помили, погуляли, поспали. І так щодня. Мене ця ситуація почала дуже сильно гнітити», ‒ зізналася Оля.

Також Олю мучить почуття провини, і щоб виправдатися, вона вже зараз пише листи дітям, у яких пояснює, чому іноді поводиться певним чином. Цей лайфхак, до речі, дуже сподобався мамі-інтелектуалці Ірен. Вона зізналася, що теж хотіла б написати кілька листів своїм дітям.

Але що скаже Дмитро Карпачов Олі під час особистої зустрічі? Які висновки вона зробить? Дізнайтеся всі подробиці в 7 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 7 випуск: Кожен мій день схожий на попередній ‒ відверте зізнання домогосподарки Олі Супермама 7 випуск: Кожен мій день схожий на попередній - відверте зізнання домогосподарки Олі. Що з цього приводу скаже Дмитро Карпачов

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