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Оксана Байрак розповіла про плани після карантину

15.04.2020

На карантині кожен з нас почав займатися справами, які тривалий час відкладав у довгий ящик. А ви вже думали про те, що робитимете в першу чергу після завершення домашнього режиму? Українська режисерка і королева мелодрам Оксана Байрак розповіла в Instagram про свої плани після завершення карантину. Детальніше читайте в матеріалі.

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Як ми вже знаємо, до флешмобу зірок телеканалу СТБ #залишайсявдома приєдналася і незрівнянна королева мелодрам Оксана Байрак. У своїх постах в Instagram вона закликає підписників ретельно стежити за своїм здоров’ям і залишатися вдома. Також Оксана Байрак розповіла про свої плани після карантину:

Ось покине нас цей непроханий китайський гість, якого звуть Covid-19, подзвоню всім подруженціям, покличу в найближчий від будинку заклад, просто перебіжу через дорогу і в радісному психозі вимагатиму все меню світу! І поки дівчата мчатимуть у  своїх авто або в таксі (без масок, рукавичок, дезінфекторів), замовлю всі бургери світу, наплювавши на мою гордість – «кубики» на пресі… А потім, бачачи щасливі обличчя моїх подруг, під їхній завзятий вереск вмить опинюся на барній стійці, вимагатиму «врубити» улюбленого Джо Кокера! Нехай увесь світ зачекає!

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