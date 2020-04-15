Вона ‒ донька народної артистки України і вже в дитинстві виступала разом з мамою на сцені в США. Він же співав на корпоративах і працював на заводі. Коли стало відомо про роман Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко, поповзли чутки, що Арсен у такий спосіб хоче пробратися у великий шоубіз! Так що це ‒ шлюб за розрахунком чи велике кохання? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник влаштували парі невеличкий тест, щоб дізнатися, чи добре зірки знають одне одного!

Ким у дитинстві мріяв стати Арсен?

Арсен: Космонавтом.

Тоня: Архітектором.

Яка частина вашого тіла найпривабливіша для Арсена?

Арсен: Попа.

Тоня: Ніжки.

Що Арсен хотів би у вас змінити?

Арсен: По-перше, я відправив її у спортзал до тренера Володі. Хтось повинен бути собакою. Нам потрібен тренер, який буде стояти і казати: «Тоню, не сачкуй!».

Тоня: Щоб я, мабуть, схудла.

Як Тоня називає вас удома?

Тоня: Бусічка, сонечко, котик.

Арсен: Буває, Буся, це коли вона в гарному гуморі; а коли в поганому, тоді Арсен.

Що Арсен любить на сніданок?

Арсен: Яєчня. Не треба довго жувати.

Тоня: Яєчня.

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Яка улюблена страва Тоні?

Арсен: Борщ.

Тоня: Що? Том-ям? Страва вдома чи в ресторані? Вдома борщ.

Яка пісня Тоні Матвієнко вам найбільше подобається?

Арсен: Значить, дивіться: «Дитячий сміх», «Не двоє», «Не відповідай». Дуже хороший автор написав ці пісні для Тоні, я іноді цитую цього класика.

Тоня: Можливо, він мені останні три пісні написав.

Які улюблені квіти Тоні?

Тоня: Тюльпани… Я люблю гладіолуси.

Арсен: Вона чомусь любить гладіолуси, а мені більше подобаються весняні квіти. Тому мені доводиться долати це в собі і купувати гладіолуси. На щастя, вони недовго в продажу.

Арсен співає в душі?

Арсен: Я співаю не тільки в душі, я співаю всюди. Мені Тоня каже завжди: «Все, досить!».

Тоня: Він завжди мугикає щось … Дратує! Тому що це не тільки в душі, це всюди!

Коли і за яких обставин ви познайомилися?

Тоня: На шоу «Голос країни». Як конкуренти. А ні, це ми там тільки побачилися, а познайомилися ми у мене вдома.

Арсен: Це ви зараз про Тоню? По-перше, це проєкт «Голос країни», перша наша зустріч проходила в студії. Вона просто зайшла і не привіталася. Я думаю: от хамло!

Як Тоня познайомила вас із мамою ‒ Ніною Матвієнко?

Тоня: Я його представила, так: ось, мамо, це Арсен. Він також на «Голосі» співає. Ну, ось і все. Вона каже: «Мені з ним не жити. Головне, щоб тобі подобався».

Арсен: У мене було, як у тумані, тому що це Ніна Матвієнко, і я такий: «Можна, я помовчу?».

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Коли день народження в Уляни, дочки Тоні від першого шлюбу?

Тоня: 6-го листопада.

Арсен: 6-го листопада.

Яку вашу пісню Тоня любить найбільше?

Тоня: «Королева».

Арсен: «Королева».

Коли ви одружилися з Тонею?

Тоня: 15 червня.

Арсен: Звідки я знаю? Гаразд, я жартую. Дата наснилася Тоні. Прокидається і каже: «15 червня».

Хто головний у родині?

Тоня: Ну я. Ні, я жартую. Я завжди раджуся з ним. Гаразд, нехай буде він.

Арсен: У нас головна Ніна. Якщо Ніні треба в садок, то Ніні треба в садок.

Провінціал і киянка з сім’ї знаменитостей. Такий союз можливий, наші герої сьогодні це довели. Вони майже ідеально знають одне одного, тому тест на кохання можна вважати пройденим!

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко? Неймовірна правда про зірок випуск 4: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян пройшли тест, щоб визначити, наскільки добре вони знають один одного

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