«Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко?
Вона ‒ донька народної артистки України і вже в дитинстві виступала разом з мамою на сцені в США. Він же співав на корпоративах і працював на заводі. Коли стало відомо про роман Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко, поповзли чутки, що Арсен у такий спосіб хоче пробратися у великий шоубіз! Так що це ‒ шлюб за розрахунком чи велике кохання? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник влаштували парі невеличкий тест, щоб дізнатися, чи добре зірки знають одне одного!
Ким у дитинстві мріяв стати Арсен?
Арсен: Космонавтом.
Тоня: Архітектором.
Яка частина вашого тіла найпривабливіша для Арсена?
Арсен: Попа.
Тоня: Ніжки.
Що Арсен хотів би у вас змінити?
Арсен: По-перше, я відправив її у спортзал до тренера Володі. Хтось повинен бути собакою. Нам потрібен тренер, який буде стояти і казати: «Тоню, не сачкуй!».
Тоня: Щоб я, мабуть, схудла.
Як Тоня називає вас удома?
Тоня: Бусічка, сонечко, котик.
Арсен: Буває, Буся, це коли вона в гарному гуморі; а коли в поганому, тоді Арсен.
Що Арсен любить на сніданок?
Арсен: Яєчня. Не треба довго жувати.
Тоня: Яєчня.
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Яка улюблена страва Тоні?
Арсен: Борщ.
Тоня: Що? Том-ям? Страва вдома чи в ресторані? Вдома борщ.
Яка пісня Тоні Матвієнко вам найбільше подобається?
Арсен: Значить, дивіться: «Дитячий сміх», «Не двоє», «Не відповідай». Дуже хороший автор написав ці пісні для Тоні, я іноді цитую цього класика.
Тоня: Можливо, він мені останні три пісні написав.
Які улюблені квіти Тоні?
Тоня: Тюльпани… Я люблю гладіолуси.
Арсен: Вона чомусь любить гладіолуси, а мені більше подобаються весняні квіти. Тому мені доводиться долати це в собі і купувати гладіолуси. На щастя, вони недовго в продажу.
Арсен співає в душі?
Арсен: Я співаю не тільки в душі, я співаю всюди. Мені Тоня каже завжди: «Все, досить!».
Тоня: Він завжди мугикає щось … Дратує! Тому що це не тільки в душі, це всюди!
Коли і за яких обставин ви познайомилися?
Тоня: На шоу «Голос країни». Як конкуренти. А ні, це ми там тільки побачилися, а познайомилися ми у мене вдома.
Арсен: Це ви зараз про Тоню? По-перше, це проєкт «Голос країни», перша наша зустріч проходила в студії. Вона просто зайшла і не привіталася. Я думаю: от хамло!
Як Тоня познайомила вас із мамою ‒ Ніною Матвієнко?
Тоня: Я його представила, так: ось, мамо, це Арсен. Він також на «Голосі» співає. Ну, ось і все. Вона каже: «Мені з ним не жити. Головне, щоб тобі подобався».
Арсен: У мене було, як у тумані, тому що це Ніна Матвієнко, і я такий: «Можна, я помовчу?».
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Коли день народження в Уляни, дочки Тоні від першого шлюбу?
Тоня: 6-го листопада.
Арсен: 6-го листопада.
Яку вашу пісню Тоня любить найбільше?
Тоня: «Королева».
Арсен: «Королева».
Коли ви одружилися з Тонею?
Тоня: 15 червня.
Арсен: Звідки я знаю? Гаразд, я жартую. Дата наснилася Тоні. Прокидається і каже: «15 червня».
Хто головний у родині?
Тоня: Ну я. Ні, я жартую. Я завжди раджуся з ним. Гаразд, нехай буде він.
Арсен: У нас головна Ніна. Якщо Ніні треба в садок, то Ніні треба в садок.
Провінціал і киянка з сім’ї знаменитостей. Такий союз можливий, наші герої сьогодні це довели. Вони майже ідеально знають одне одного, тому тест на кохання можна вважати пройденим!
Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Чи міцний шлюб між Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко?
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