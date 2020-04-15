Макс Михайлюк та учасниці залишаються вдома: боротьба за увагу в 7 випуску «Холостяк»-10

Уже цієї п’ятниці, 17 квітня, вийде 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Макс прийме безпрецедентне рішення — провести тиждень під одним дахом з учасницями! Однак дівчата почнуть боротьбу за увагу і вдадуться до найрізноманітніших способів, щоб побути зайву хвилину з чоловіком наодинці. Чим ще здивує 7 випуск проєкту «Холостяк»-10 від 17.04.2020 — дізнайтеся в матеріалі.

«Мені здається, так я зможу пізнати дівчат краще, бо одна справа ходити на побачення, а інша — провести більше часу з ними в побуті. Думаю, важко буде прикидатися 24/7», — пояснить таке рішення Холостяк.

У перший день Макс попросить усіх учасниць описати, яким вони бачать ідеальний день зі своїм чоловіком, щоб потім реалізувати їхні бажання. Серед пунктів, які дівчата згадають у списку, будуть: подивитися разом фільм, зайнятися спортом, поснідати, а найсміливіші навіть забажають залишитися з Холостяком перед сном!

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Однак кіноперегляд вибере не одна дівчина, а відразу три. Саме тому Макс запропонує Олі, Даші та Віці провести з ним вечір у кінозалі. Не всім учасницям сподобається таке дозвілля, адже кожна розраховувала на усамітнення.

«Я сиділа і почувалася третьою зайвою», — зізнається Даша.

А ось Ані пощастить значно більше — Холостяк вирішить виконати її бажання і разом почитати перед сном. Однак романтична атмосфера, про яку мріяла дівчина, буде зруйнована!

Наступний ранок Холостяк проведе з Аліною на пробіжці. Саме таким було бажання дівчини.

Хто з дівчат проявить себе перед Максом найкращим чином?

З ким Холостяк попрощається, не дочекавшись Церемонії троянд?

Що чи хто завадить читанню головного героя й Ані?

Чим закінчиться тренування Аліни і Макса?

Хто покаже себе як найкраща господиня, а кому не вдасться прокласти шлях до серця чоловіка?

Залишайтеся вдома і дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 у п’ятницю, 17 квітня, о 19:00 на СТБ.



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