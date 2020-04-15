Гороскоп на 16 квітня допоможе всім знакам зодіаку наповнитися позитивом у чистий четвер і добре провести день. Кому відпочити і приділити час винятково собі, а кому — близьким? Дізнайтеся в гороскопі на 16 квітня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни повинні прислухатися до того, що кажуть ваші рідні та близькі. Вони бачать, як ви цілком віддаєтеся своїй справі і часом зовсім знесилюєтесь. Час стати розсудливим і подбати про себе.

Телець

У Тельця складаються хороші взаємини з другою половиною. Ви вийшли на новий етап. Час подумати про те, як будете облаштовувати своє майбутнє.

Близнюки

Близнюки готові експериментувати. Із зачіскою і зовнішністю зірки рекомендують почекати. Тому якщо хочете внести щось нове у своє життя, візьміться куховарити.

Рак

У Рака є одна особливість: схильність занадто багато аналізувати. Сьогодні скрупульозний аналіз і детальне обдумування можуть зіграти з вами злий жарт. Довіртеся своєму серцю. Інтуїція вас також не підведе.

Лев

Не поспішайте з висновками. Ви імпульсивні і готові з’ясовувати стосунки, ще точно не розібравшись у ситуації. Це створює тиск на партнера, і він починає потроху втомлюватися від такого спілкування.

Діва

Діви останнім часом не чесні з собою. Багато списуєте на обставини, що ніяк не впливають на ситуацію, яка склалася. Час зізнатися собі, що ви зробили помилку, і залишити історію в минулому.

Терези

Останнім часом ви стали нудним. Нічого не хочете робити, ні з ким особливо спілкуватися. Читання книг закинули, а перегляд хорошого кіно не викликає інтересу. Потрібне перезавантаження. Почніть щось робити, як помітите, що це якраз те, чого вам не вистачало з початку карантину.

Скорпіон

Ви розриваєтеся. На подив, час карантину став для вас справжнім випробуванням. З’явилося безліч справ, незапланованих клопотів. Однак ваші зусилля в результаті принесуть приємні плоди. Продовжуйте в тому ж дусі.

Стрілець

Стрільці не можуть знайти собі місця. Від нудьги ви почали шукати в собі вади. Спрямуйте свої сили в правильне русло. Створіть, наприклад, карту бажань. Тоді зможете побудувати нові цілі й облишити безпідставний осуд.

Козеріг

Не будьте таким імпульсивним. Постарайтеся усвідомити, що ситуація, яка склалася, тисне не тільки на вас, а й на ваших близьких. Почніть більше говорити і планувати. Саме планування створює відчуття позитивного фіналу історії. Так і в вашому випадку, карантин закінчиться, повернетеся до колишнього життя, але вже з чітко вибудуваними планами.

Водолій

Водолії, як завжди, на позитиві. Незважаючи на те, що домашні клопоти звалилися на вашу голову, ви відмінно справляєтеся з усім і знаходите час на жарти. Однак запас енергії закінчується. Зірки рекомендують приділити час відпочинку.

Риби

Рибам спадають на думку класні бізнес-ідеї. У кожної є потенціал. А поки є час, візьміться за планування їх реалізації. Це стосується і невеликих побутових справ. Ремонт, перестановка меблів, розбір гардеробу — все це маленький початок чогось великого.

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