Євген Гашенко: У 2 сезоні в «Папаньках» чекайте крутий детектив!

Євген Гашенко – талановитий молодий актор, котрий зовсім скоро потішить своїх фанатів грою в 2 сезоні неймовірного серіалу «Папаньки», прем’єра якого відбудеться вже за кілька тижнів на телеканалі СТБ. А поки ексклюзивно для читачів сайту телеканалу СТБ актор розповів про особливості другого сезону, персонажів та неочікувані повороти в серіалі. Читайте інтерв’ю Євгена Гашенка просто зараз!

У першому сезоні «Папаньок» у вас народилося немовля. Чи згадували ви на зйомках ті емоції, які пережили на справжніх пологах, коли народжувалася ваша дитина?

Звичайно! Я пам’ятаю пологи, бо я був присутній на них. Це були партнерські пологи, і тоді, коли я брав на руки дитину в серіалі (а це була справжня дитина, а не лялька), я згадував ті теплі почуття. В мене аж мурахи побігли, бо це було справді зворушливо! А просто зараз моя дитина висить у мене на шиї (сміється. — Прим. ред.).

Чим вам близький ваш персонаж? Які якості в ньому подобаються?

Він мені подобається тим, що дуже старається для сім’ї. У другому сезоні є моменти, коли в нього і в роботі, і в дружбі, і в сім’ї будуть злети й падіння. І незважаючи на труднощі, він знаходить вихід і поводиться як справжній чоловік.

Ваш персонаж зазнає великих змін у другому сезоні. Яким його побачать глядачі?

Це буде масштабна трансформація! Я не хочу спойлерити сюжет, але він стане відповідальнішим, покаже себе по-новому. При цьому в нього будуть труднощі в сім’ї, крім того, що його дружина – доволі непроста дівчина, і доводиться з усіма нормально вживатися. Але в якийсь момент це теж стає важко, і в нього з’являються інші спокуси. Можу точно сказати одне – мій персонаж у другому сезоні дуже сильно виросте.

Ви імпровізували на зйомках? Як часто на майданчику народжувалися жарти?

Ми всі жартували там доволі часто! (усміхається. — Прим. ред.). Прямісінько на знімальному майданчику ми дещо доробляли, проте якісь конкретні моменти мені згадати важко. Але атмосфера на зйомках була дуже творча! У нас було багато пропозицій щодо жартів і в акторів, і в режисерів, і взагалі у всієї знімальної команди. Багато смішних моментів, які народжувалися на майданчику, потім ввійшли у фінальний варіант.

Як реагує ваш син, коли бачить вас по телевізору? Він пишається тим, що його тато – зірка?

Він впізнає мене по телевізору, але так, щоб сприймати це всерйоз, йому ще рано. Коли він бачить, що зі мною фотографуються, то часом збентежено дивиться, але особливо не розуміє, чому люди це роблять (сміється. — Прим. ред.). Проте коли бачить мене по телевізору, я не скажу, що він сидить і фанатіє, але розуміє, що це я. В його віці йому цікаво просто подивитися мультик (сміється. — Прим. ред.).

Вас часто на зйомках пробивало на сміх? Як із цим боролися?

Було таке! Там буде така сцена, де в незакінченому будинку Єгора буцімто помер сусід… одним словом, не хочу знову щось спойлерити, але ми дуже ржали, бо сцена сама по собі дуже смішна.

А був момент, коли ми з Вікою Булітко грали дуже пристрасну сцену після бійки, і я після поцілунка назвав її не на ім’я персонажа, а на її справжнє. Ми дуже сильно сміялися! Наступний дубль вона імпровізує та цілує вдруге, але так пристрастно, що цокається зубами об мої…. то був сміх крізь сльози. (сміється. — Прим. ред.).

А що за сцена? Ви справді билися?

На майданчику був каскадер, який ставив нам сцени бійки, щоб ми не травмували одне одного. Вікторія Булітко зіграла мою нову співробітницю, на якій врешті-решт виявилося дуже багато зав’язано, коротше, там – справжній детектив! Тому в другому сезоні в «Папаньках» чекайте крутий камеді-екшн-детектив!

Як ви проводите час із сином на карантині?

Із сином на карантині? Ну, ви чуєте, як із сином на карантині! (Поряд дитина сміється і кричить. — Прим. ред.). Одним словом – весело! У нас є приставка, проєктор, ігри на майданчику, вдома з подушками. Коли дозволяли, ми ходили по лісу, збирали всілякі палички з шишечками. Ми з дружиною якось намагаємося йому організувати круте дозвілля, бо бачимо, як він чахне в телефоні, то іноді той телефон не даємо, розважаємо чимось. Ваня може дуже довго сидіти в телефоні, він там завжди знайде, чим зайнятися. Тому дозуємо, чергуємо, міняємо паролі. Коротше, з сином – дуже весело! Йому цікаво, хочеться кудись бігти, щось робити, особливо, коли годуємо: хочу гратися, хочу мультики дивитися (сміється. — Прим. ред.). Ну, загалом, таке. На ніч читаємо казку, а потім сам не хоче спати й приходить до нас. Двіж 24/7!

На вашу думку, які якості батько має розвивати в своєму синові?

Насамперед це доброта. Хоча в них доброти вистачає як до людей, так і до життя. Не заважати цій доброті своїми вказівками та настановами і дозволити йому розвиватися. При цьому – давати помилятися, завдяки чому він набуватиме досвіду. Бо якщо від усього відгороджувати або робити його слухняним, то зникне ініціативність. Потрібно шукати золоту середину, тому що ми всі емоційні, і коли дитина неслухняно поводиться і стає нестерпною, то зрозуміло, що можна не витримати та підвищити голос. Однак потім ти шкодуєш про це і починаєш бути добрим, а дитина цим користується – тут мене погодуй, тут мене одягни, а тут – взуй! Ні, давай сам! Виростити сина потрібно самодостатнім і самостійним. Ну, і людиною, яка може подбати не тільки про себе, а й про інших людей! Ще одна важлива людська якість для чоловіка – співчуття. Чоловік повинен проявляти людську доброту.

У соцмережах ви доволі часто ділитеся відео з тренажерного залу. Ви взагалі займаєтеся спортом на карантині?

Ну, раніше було з тренером кілька занять на турніках, відео ще не викладав. Зараз усе це в домашньому режимі: TRX, килимок, м’яч, відтискання, турніки, гантелі…

Ви якось залучаєте сина до тренувань? Може, робите разом зарядку?

Поки що ні. Раніше в нього зарядка була на спортмайданчиках, де є тренажери, всілякі колеса. Там він стрибає, бігає, вчиться балансувати тілом. Він намагається сам тренуватися. А так, думаємо з дружиною спробувати разом робити руханку, але прокидаємося в різний час.

Які фільми ви можете порадити на час карантину?

Ну, здебільшого тепер я дивлюся тільки мультики (сміється. — Прим. ред.). Просто зараз можу вам порекомендувати «Загадкове вбивство» з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. «Дістати ножі» — теж дуже крутий фільм! Для дітей можна ввімкнути щось пізнавальне. Моє улюблене – «Storybots». Мені самому було цікаво переглядати! А вже скоро – прем’єра «Папаньки-2», тому вмикайте і насолоджуйтеся переглядом!

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