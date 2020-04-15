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«Акушерка»: кількість серій і графік виходу

15.04.2020

У понеділок на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Серіал ітиме з понеділка по четвер у слоті «СТБ-серіал» о 20:15. Та скільки ж незабутніх серій нам приготували StarLight Production і який графік трансляцій фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.

20 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «Акушерки». Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 20:15.

Графік виходу серіалу

  • 20 квітня 1, 2 серії
  • 21 квітня 3, 4 серії
  • 22 квітня 5, 6 серії
  • 23 квітня 7, 8 серії
  • 27 квітня 9, 10 серії
  • 28 квітня 11, 12 серії

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