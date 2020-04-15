«Акушерка»: кількість серій і графік виходу
15.04.2020
У понеділок на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Серіал ітиме з понеділка по четвер у слоті «СТБ-серіал» о 20:15. Та скільки ж незабутніх серій нам приготували StarLight Production і який графік трансляцій фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.
20 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «Акушерки». Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 20:15.
Графік виходу серіалу
- 20 квітня – 1, 2 серії
- 21 квітня – 3, 4 серії
- 22 квітня – 5, 6 серії
- 23 квітня – 7, 8 серії
- 27 квітня – 9, 10 серії
- 28 квітня – 11, 12 серії
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