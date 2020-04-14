Екватор романтичного проєкту «Холостяк»-10 позаду. Макс Михайлюк зближується з кожною з учасниць, а прощатися з ними стає дедалі складніше. Саме тому Холостяк не зміг провести жодну дівчину в 6 випуску. Хто знає, може, це відеозвернення так вплинули на чоловіка? А може, палкі побачення і поцілунки в Таїланді? У кожному разі, всі дівчата і Макс летять назад до Києва. А поки до 7 випуску залишаються лічені дні, дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць.

Більше на тему: Сумісність учасниць і Холостяка від екстрасенса Альони Курилової

Даша

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску Дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць з 6 випуску проєкту Холостяк 10 сезон

Віка

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску Дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць з 6 випуску проєкту Холостяк 10 сезон

Оля

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску Дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць з 6 випуску проєкту Холостяк 10 сезон

Христина

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску Дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць з 6 випуску проєкту Холостяк 10 сезон

Аліна

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску Дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць з 6 випуску проєкту Холостяк 10 сезон

Аня

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 після 6 випуску Дивіться ексклюзивно в матеріалі повні відеозвернення учасниць з 6 випуску проєкту Холостяк 10 сезон