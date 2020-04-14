На телеканалі СТБ триває показ 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» виробництва IVORY films. Ми вже розповідали, які курйозні ситуації сталися в самому розпалі знімального процесу. Тепер пропонуємо вам вибрати свого улюбленого персонажа серіалу. Голосуйте просто зараз!

Ліза

Ліза Лапшина – лікар-акушер від Бога. Вона працює у відділенні гінекології в найкращій клініці столиці. Щодня вона має справу з вагітними пацієнтками. За гіркою іронією долі сама Ліза не може мати дітей через вроджену ваду серця – аномалію Ебштейна. Все життя вона живе з таким ось «аномальним» серцем, яке «диктує» свої умови. Та попри це Ліза вважає себе щасливою жінкою: у неї є не тільки улюблена робота, а й коханий чоловік-бізнесмен.

Олексій

Олексій – чоловік Лізи Лапшиної, власник великої будівельної фірми. Сімейну ідилію трохи затьмарюють хіба що відрядження Олексія, але в такі дні Ліза просто залишається на роботі допізна. Олексій вліз у великі проблеми з бізнесом і 7 місяців переховувався від усіх, вважався безвісти зниклим. Правди про ці обставини не знала й Ліза, яка вже думала, що чоловік помер.

Марта

Марта Далі – актриса. Красива, амбітна і спрагла успіху (чого вартий бодай псевдонім Далі, утворений від прізвища Далібошко). У неї є коханець – режисер Вольський. Марта приїжджає в провінційне місто зніматися в новому фільмі Вольського і дізнається, що він прибув на зйомки зі своєю дружиною. Вона вагітніє і народжує дитину Лізі, яка через проблеми зі здоров’ям не може мати дітей.

Вольський

Вольський – режисер. Одружений, але крутить романи з актрисами. Слизький, хитрий але дуже принадний чоловік.

Івкіна

Івкіна і Ліза – антиподи. Якщо Ліза вважає, що аборт – це крайній захід, і потрібно зробити все, щоб цього уникнути, то Івкіна цинічно декларує «менше народу – більше кисню». Жадібна і властолюбна, вона мріє отримати посаду, але всі в лікарні вважають, що відділення очолить Ліза. Лапшина відмовляє одну з пацієнток клініки, молоденьку дівчину, від аборту. Коли про це дізнається Івкіна, за її реакцією стає очевидно, що вона давно й палко ненавидить Лізу. І ситуація з призначенням лише загострює її ненависть.

Гудилін

Слідчий Гудилін першим повідомив Лізі, що в її чоловіка Олексія була коханка. Ба більше, вона чекає від нього дитину. Знаючи про те, що Олексій живий, Гудилін приховує цю інформацію від Лізи, починаючи за нею впадати.

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