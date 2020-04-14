Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 8 і 9 серії 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешка. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежитимуть за життям Лізи Лапшиної, чоловік якої переховувався.

Раніше в серіалі: Між Гудиліним і Лізою зароджуються романтичні стосунки. Марта і Ліза зближуються і припиняють конфліктувати. Після того, як Гудилин виявляє в справі Олексія новий поворот, він починає копати в цьому напрямку – і дізнається багато нового…

Поки Ліза чекає призначену зустріч із Гудиліним, з нею несподівано зв’язується полковник УБЕЗ і каже, що вона повинна поїхати з ним. Лізу привозять на конспіративну квартиру, і у дівчини стається серцевий напад.

Марта грає у фільмі роль матері, яка розкаялась. Помітивши її пригнічений стан, Вольський приходить її втішити і намагається відновити стосунки з нею…

Але невже Марта знову впустить у своє життя режисера Вольського? І чи переживе Ліза зустріч із живим чоловіком?

Дивіться у 8 і 9 серіях «У кожного свій обман» о 20:15 на телеканалі СТБ.

Video: «У кожного свій обман»: що станеться у 8 і 9 серіях (анонс) Серіал У кожного свій обман - 8, 9 серії на сайті СТБ вже 14.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу У кожного свій обман читайте в анонсі

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