татонакарантині: спецпроєкт телеканалу СТБ підтримали в ООН

80% татів жалкують про те, що проводили мало часу з дітьми. Таку статистику надає ООН. Карантин ‒ чудова можливість побути разом із дітьми. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов узяв участь у спецпроєкті СТБ #татонакарантині, де давав поради саме татусям щодо того, як проводити якісно час зі своїми дітьми на карантині. Детальніше читайте в матеріалі.

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#татонакарантині ‒ унікальний спецпроєкт, покликаний допомогти татусям якісно проводити час із дітьми на карантині. Щодня з 6 по 10 квітня в прямому ефірі офіційного інстаграм-акаунту СТБ Дмитро Карпачов зустрічався з зірковими татусями і давав їм практичні поради про те, як правильно проводити час із дітьми на вимушеній самоізоляції. Протягом минулого тижня експерт із питань дитячої вікової психології провів бесіди з ведучим соціального проєкту «Один за всіх» Михайлом Присяжнюком, лікарем медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерієм Ославським, актором «Дизель Студіо» Євгеном Сморигіним, ведучим романтичного проєкту «Холостяк» і шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Григорієм Решетником та шоуменом Сергієм Притулою.

Цей український проєкт привернув увагу фахівців ООН. Вони схвалюють такі ініціативи.

«Ваш телеканал такий молодець! Це дуже важливий проєкт в умовах сучасного світу. Я не знаю кращої можливості, ніж зараз, присвятити свій час дітям. Спілкуйтеся з ними, слухайте їх і допомагайте, бо вони не завжди будуть маленькими. А час назад не повернеш», ‒ каже Хайме Надаль, представник ООН у сфері народонаселення України.

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