«Супермама»: чим зацікавить глядачів 6 випуск проєкту від 14.04.2020
14.04.2020
Сьогодні, 14 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. І сьогодні учасниці оцінюватимуть маму-кар’єристку Катю. Чому старша донька не живе з нею і що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.
Другого дня учасниці вирушили оцінювати маму-кар’єристку Катю Жесть. Вона ‒ власниця двох фітнес-клубів у Києві. Але чи встигає Катя приділити увагу своїм дітям?
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У 6 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
- Чому Катя не бере на руки свою двомісячну доньку?
- Чому старша дочка мами-кар’єристки живе з бабусею?
- За що Катя хотіла вигнати маму-домогосподарку Олю з квартири?
- Як мами-конкурентки відреагували на те, що Катя пішла на тренування вже на 4-й день після виписки з пологового будинку?
Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 6 випуск проєкту від 14.04.2020
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