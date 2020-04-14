Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама»: чим зацікавить глядачів 6 випуск проєкту від 14.04.2020

14.04.2020

Сьогодні, 14 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. І сьогодні учасниці оцінюватимуть маму-кар’єристку Катю. Чому старша донька не живе з нею і що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

Другого дня учасниці вирушили оцінювати маму-кар’єристку Катю Жесть. Вона ‒ власниця двох фітнес-клубів у Києві. Але чи встигає Катя приділити увагу своїм дітям?

Більше на тему: #татонакарантині: спецпроєкт телеканалу СТБ підтримали в ООН

У 6 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому Катя не бере на руки свою двомісячну доньку?
  • Чому старша дочка мами-кар’єристки живе з бабусею?
  • За що Катя хотіла вигнати маму-домогосподарку Олю з квартири?
  • Як мами-конкурентки відреагували на те, що Катя пішла на тренування вже на 4-й день після виписки з пологового будинку?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 6 випуск проєкту від 14.04.2020

Супермама 6 випуск: Чому Катя Жесть не бере на руки свою 2-місячну доньку. Як таку поведінку оцінить Дмитро Карпачов

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить