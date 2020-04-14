Паска від суддів «МастерШеф»: рецепти від Ектора Хіменеса-Браво, Володимира Ярославського і Ольги Мартиновської
14.04.2020
Вже зовсім скоро настане світле свято Пахи 2020. Якщо ви все ще не знайшли свій ідеальний рецепт святкової страви – редакція сайту STB.UA поспішає до вас на допомогу. Читайте рецепти та правила випікання пасок від суддів кулінарного шоу «МастерШеф» у нашому матеріалі!
Паска «Панеттоне» від мами Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
- мука – 560 г
- сухі дріжджі – 1 ст. л.
- білий цукор – 110 г
- тепле молоко (але не гаряче) – 120 мл
- сіль – ½ ч. л.
- цедра одного великого апельсину та одного лимону
- великі яйця – 4 шт.
- ванільний екстракт – 1 ч. л.
- м’яке вершкове масло кімнатної температури – 150 г
- золоті родзинки (дріно нарізані) – 75 г
- суха журавлина – 75 г
- карамелізовані апельсини – 75 г
- чорний шоколад (дрібно нарізаний) – 100 г
- форма для «Панеттоне» або форма 20 см у діаметрі з викладеним високо пергаментом та змащена вершковим маслом.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 40°C і вимкніть (залиште горіти світло).
- Помістіть дріжджі, 1 ст. л. муки та 1 ст. л. цукру у невелику миску та змішайте. Додайте тепле молоко та перемішуйте доки не побачите піну (5–10 хвилин).
- В іншій мисці змішайте міксером всю муку що залишилась, цукор, всю цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжжів та ваніль та перемішайте ретельно насадкою для тіста, поки вся мука не зникне. Закрийте плівкою і дайте відпочити у духовці 2–4 години доки тісто не виросте у три рази.
- Вийміть тісто та перемішайте насадкою для тіста 5 хвилин. Додавайте потроху вершкове масло поки не перемішається. Кілька разів зішкрібіть тісто зі стінок. Воно повинно стати еластичним та онорідним. Додайте сухі фрукти, карамелізовані апельсини та шоколад і перемішайте ще одну хвилину.
- Змастіть вершковим маслом руки та дерев’яну дошку. Викладіть тісто та сформуйте кулю. Покладіть у форму для панетоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем. Змастіть верх теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, закрийте плівкою та ще дайте відпочити у теплій духовці доки не виросте у три рази (2-3 години).
- Вийміть, зніміть плівку та випікате у духовці при 175°С 45-50 хвилин, поки зубочистка не виходитиме сухою. Якщо «Панеттоне» ставатиме коричневим зверху дуже зарано – накрийте фольгою. Охолодіть та подавайте до святкового столу!
Паска від Ольги Мартиновської
Інгредієнти:
- борошно вищого сорту – 500 г
- морська сіль – 16 г
- цукор – 150 г
- живі дріжджі – 25 г (або 9 г сухих)
- вершкове масло – 200 г
- яйця – 8 шт.
- олія (краще оливкова другого віджиму чи будь-яка інша, але без різкого запаху) – 120 мл
- сушена вишня – 200 г
- зірочки бодяну – 3 шт.
- коньяк – 50 мл
- білий шоколад для глазурі – 300 г
- какао-масло для глазурі – 50 г
Приготування:
- Спочатку замочіть вашу вишню в коньяку і залиште на кілька годин.
- До речі, якщо ви не знайшли сушену вишню, візьміть заморожену і зробіть домашні цукати. Для цього потрібно розморозити ягоди і проварити в сиропі 2 хвилини (сироп: 100 мл води + 50 г цукру). Злити зайвий сироп через сито і відправити в духовку на 2-3 години за температури 90–100 градусів. Піде вся зайва волога, а ягоди при цьому залишаться соковитими, але вже не потечуть і не дадуть зайвий сік у тісто. З вишнею вийде дуже смачно.
- У чашу міксера помістіть борошно, дріжджі (покришіть або просто всипте сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішуйте гаком 5-6 хвилин.
- Вершкове масло наріжте кубиками, воно має бути не дуже холодним, але й не теплим (14-16 градусів).
- Додаємо масло, не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи.
- Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця та олію.
- Вимішуємо ще 10 хвилин.
- Важливий момент! Олію я ароматизую зірочками бодяну. Нагріваємо олію до 45–50 градусів разом з бодяном, охолоджуємо і залишаємо на кілька днів. Густа олія, особливо оливкова, дуже добрий абсорбент. Ви можете надати їй будь-якого смакового відтінку.
- Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину за кімнатної температури. Тісто любить також вологість. В ідеалі – 90% вологості.
- Обминаємо тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився внаслідок життєдіяльності дріжджів.
- Накриваємо знову харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12–16 годин.
- Форми змащуємо вершковим маслом, викладаємо кульки тіста, змащуємо верхівки яйцем і даємо підійти в тепленькому місці 2 години, вже нічим не накриваючи.
- Випікаємо за 150 градусів 20–30 хвилин. Усе залежить від розміру форми: 20–30 хвилин для паски вагою 300–400 грам. Для зовсім маленьких буде досить 15–18 хвилин.
Паска від Володимира Ярославського
Інгредієнти для першого тіста:
- ледь тепла вода – 200 мл
- сухі дріжджі – 8 г
- цукор – 20 г
- борошно – 100 г
- вершкове масло – 50 г
- цукор – 50 г
- яйця – 2 шт.
- борошно – 150 г
Приготування:
- У воду введіть цукор і сухі дріжджі, дайте їм активуватися 10-15 хвилин.
- Додайте борошно і дайте підійти під плівкою хвилин 40 в теплому місці.
- Окремо збийте м’яке вершкове масло з яйцями і цукром в однорідну масу і введіть борошно.
- Коли дріжджі збільшаться в 2-3 рази введіть в них масляну суміш і добре перемішайте.
- Накриваємо плівкою і в холодильник на ніч – 8 годин (для прискорення залишити на 3 години в теплому місці).
- 125 г родзинок замочіть в 30 г бренді на ніч.
Інгредієнти для другого тіста:
- вершкове масло – 100 г
- цукор – 120 г
- жовтки – 3 шт.
- цедра лимона – 2 шт.
- цедра апельсина – 1 шт.
- мед – 40 г
Приготування:
- Дістаньте заздалегідь інгредієнти з холодильника – все повинно бути теплим.
- Все добре збити в однорідну масу.
- Змішайте з першим тестом і введіть 360 г борошна (тісто може взяти трохи більше – до 380-390 г). Найкраще це робити міксером (насадкою для тіста).
- Тепер замішуйте тісто насадкою безперервно 7-8 хвилин.
- Дайте 10 хвилин відпочити. І знову замішуйте тісто 7-8 хвилин насадкою. І ще раз повторити відпочинок і вимішування насадкою.
- Таким чином ми «розтягуємо» глютен – це важливо. Тісто стане пружним, еластичним і перестане липнути до рук.
- Додаємо 125 г цукатів (у мене журавлина), замочені родзинки і добре вимішуємо.
- Переносимо тісто в миску і даємо ще раз підійти – приблизно 2 години в теплому місці під плівкою.
- Тісто збільшилися в обсязі в 2.5-3 рази. Замішуємо тісто руками. Вже на столі за допомогою рослинного масла. Ділимо на 4 частини і кладемо в паперові форми 11 см діаметр, змащені маслом.
- Даємо добре расстояться. Робимо надріз хрестом нагорі і кладемо невеликий шматочок масла.
- Ставимо в розігріту на 175 градусів духовку і печемо 35 хвилин! Тут при необхідності в кінці часу підійміть температуру якщо не досить рум’яний верх.
- Готову паску проткніть внизу 2-мя дерев’яними шпажками і залиште охолоджуватися перевернувши вниз, наприклад, між двох дощок (вага 1-ої – 400 і більше грам).
Сирна паска від Лізи Глінської
Інгредієнти:
- сир (жирністю 9-15%) – 1 кг
- жовтки – 160 г (8 шт.)
- сметана – 300 г (1,2 склянки об’ємом 250 мл, жирністю 15-20%)
- цукор – 160 г (0,8 склянки об’ємом 250 мл)
- вершкове масло – 200 г (розм’якшеного, жирністю 82%)
- ванільний цукор або насіння ванілі – за бажанням
- світлий родзинки – 100 г (4 ст. л.)
- апельсинові цукати – 100 г (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або фундук)
Приготування:
- Промийте родзинки декілька разів у теплій воді, просушіть паперовим рушником.
- Перетріть сир через дрібне сито.
- Додайте жовток, сметану, розтоплене вершкове масло.
- Пробийте занурювальним блендером до однорідності. Перекладіть в каструлю.
- При постійному помішуванні на середньому вогні доведіть до ширяння, але не кип’ятіть.
- Остудіть, додайте родзинки і цукати.
- Відправте в холодильник на декілька годин.
- Якщо у вас немає форм, то ви можете використовувати одноразові пластикові формочки, відерця, паперові склянки – на дні кожного з них слід зробити дірочки або будь-які інші отвори, через які буде стікати сироватка.
- Поставте форму догори дном в миску, покладіть в неї змочену водою марлю.
- Дістаньте масу з холодильника, перемішайте, щоб підняти з дна цукати, і перекладіть в пасочницу. Постукуючи, утрамбуйте, загорніть марлею, зверху покладіть вантаж.
- Надішліть форму з паскою в холодильник на добу. Акуратно злийте сироватку, переверніть форму, зніміть форму, потім зніміть марлю.
- Прикрасьте цукатами. Термін придатності сирної паски – не більше 72 годин.
Паска від Тетяни Литвинової
Інгредієнти для паски:
- яйця — 30 шт. (30 жовтків і 20 білків)
- вершкове масло — 1 кг
- цукор — 2 кг
- сметана (домашні вершки) — 500 мл
- молоко — 1 л
- родзинки — 1 кг
- цукати — 700 г
- сік 1 лимона
- цедра 1 лимона і 1 апельсина
- ванільний цукор — 5—6 пак.
- сухі дріжджі «Др. Откер» — 10 пак.
- борошно вищого сорту — 4—5 кг (скільки візьме тісто)
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Приготування:
- Закип’ятіть молоко і додайте до нього трохи борошна, довівши до стану густої сметани. Дайте охолонути, щоб руці було тепло. Додайте дріжджі та залиште підніматися.
- Окремо збийте жовтки з цукром і білки з цукром. Обережно підмішайте все до опари, що піднялася, додайте борошно, довівши до стану густої сметани. Залиште підніматися.
- Розтопіть масло і додайте до нього сметану, сік лимона, цедру і ваніль. Додавайте борошно до такого стану м’якості тіста: воно повинно стати м’яким, пухким, трохи прилипати до рук. Не забивайте тісто борошном! Вимішувати доведеться довго, мінімум півгодини, адже тісто дуже здобне.
- Додайте вимиті родзинки, присипані борошном, і рублені цукати. Цукати краще порубати в міксері, попередньо додавши в чашу міксера кілька ложок борошна, інакше цукати злипнуться в ком. Якщо рубати доведеться ножем, то теж з борошном.
- Поставте тісто в тепле місце. Воно повинно збільшитися вдвічі, це займе від 1 до 1,5 години.
- Форми змастіть рослинною олією. Сформуйте гладкі клубочки і заповніть ними формочки на третину. Якщо форми паперові, то просто покладіть клубочки на дно.
- Випікати паску бажано на нижньому підпалі, за температури не більше 150—160 °C.
- Готові паски одразу дістаньте з металевих формочок. Якщо паски високі, то покладіть їх на декілька хвилин на чистий рушник, покатайте з боку на бік, щоб не залежався бочок.
- Змастіть гарячі паски глазур’ю.
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Інгредієнти для глазурі:
- яйця (білки) — 4 шт.
- цукор — 250 г
- лимонна кислота — 0,5 ч. л.
- цукрова пудра — 125 г
- ванільний цукор — 5 г (1 пакетик)
Приготування глазурі:
- Дуже важливо в приготуванні меренги, як основи глазурі, чисто відокремити білки від жовтків.
- Не менш важливо, щоб посуд, в якому будете збивати білки, був абсолютно чистим, без залишків води або жиру.
- Яєчні білки ретельно збийте в стійку піну, поступово додаючи до них звичайний та ванільний цукор, змішаний з лимонною кислотою.
- Цукор і лимонну кислоту починайте всипати не одразу, а лише через деякий час, коли білки вже зіб’ються в піну, що нагадує мильну, інакше вони будуть мазатися.
- Коли збиті з цукром білки будуть добре триматися на вінчику, не звисаючи вниз, додайте до них цукрову пудру. Обережно перемішайте все ложкою.
Смачного та щасливого Великодня!
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