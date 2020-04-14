Вже зовсім скоро настане світле свято Пахи 2020. Якщо ви все ще не знайшли свій ідеальний рецепт святкової страви – редакція сайту STB.UA поспішає до вас на допомогу. Читайте рецепти та правила випікання пасок від суддів кулінарного шоу «МастерШеф» у нашому матеріалі!

Інгредієнти:

Приготування:

Нагрійте духовку до 40°C і вимкніть (залиште горіти світло).

Помістіть дріжджі, 1 ст. л. муки та 1 ст. л. цукру у невелику миску та змішайте. Додайте тепле молоко та перемішуйте доки не побачите піну (5–10 хвилин).

В іншій мисці змішайте міксером всю муку що залишилась, цукор, всю цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжжів та ваніль та перемішайте ретельно насадкою для тіста, поки вся мука не зникне. Закрийте плівкою і дайте відпочити у духовці 2–4 години доки тісто не виросте у три рази.

Вийміть тісто та перемішайте насадкою для тіста 5 хвилин. Додавайте потроху вершкове масло поки не перемішається. Кілька разів зішкрібіть тісто зі стінок. Воно повинно стати еластичним та онорідним. Додайте сухі фрукти, карамелізовані апельсини та шоколад і перемішайте ще одну хвилину.

Змастіть вершковим маслом руки та дерев’яну дошку. Викладіть тісто та сформуйте кулю. Покладіть у форму для панетоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем. Змастіть верх теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, закрийте плівкою та ще дайте відпочити у теплій духовці доки не виросте у три рази (2-3 години).