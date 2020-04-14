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«Папаньки»: знайомство з героєм серіалу Сашею

14.04.2020

Уже зовсім скоро на телеканалі СТБ вийде продовження улюбленого серіалу «Папаньки»! Глядачі зможуть спостерігати за його подіями з понеділка по четвер о 20:15. А поки що знайомтеся з наступним героєм серіалу  Сашком!

Саша —  четвертий друг папаньок. Сусід-холостяк, не обтяжений сімейним життям, а тим більше дітьми. Улюбленець жінок різного віку і сімейного становища. Від нього так і віє справжньою чоловічою сексуальністю. Саша —  організатор і головне джерело спокус для наших одружених героїв: сауна, бар, клуби, подружки тощо.

У Саші є гроші та багато ідей, як їх витратити і добре відпочити. У нього немає обмежень і комплексів. Він вважає сім’ю в’язницею і кліткою. Його життя —  вічне свято, яке, навіть якщо й закінчується погано, завтра починається наново і зі ще більшим ентузіазмом.

Його квартира розміщена на останньому поверсі будинку (пентхаус), оформлена в стилі лофт і створена для справжнього відпочинку: барна стійка з величезним вибором напоїв, пілон, домашній кінотеатр, музична апаратура, величезне ліжко і т. д. Саша працює артдиректором нічного клубу. Своїх друзів-жонатиків він поважає і тягнеться до них. В останній серії першого сезону несподівано і він приміряє на себе роль батька —  на порозі його квартири з’являється жінка з хлопчиком і каже: «Знайомся, це твій син».

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