Коронавірус іде на спад: у Європі послаблюють карантин

Добова кількість заражених і жертв коронавірусу в Європі нарешті зменшується. Тому країни Європейського Союзу поступово послаблюють карантин. Наприклад, в Іспанії дозволили вийти на роботу тим, хто не може працювати з дому. А в Італії планують відкрити книжкові та дитячі магазини. Яким бачать європейці прийдешнє літо, дізнавався брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Григорій Жигалов для програми «Вікна-новини».

Понеділок після католицького Великодня нарешті став передвісником приємних новин для мільйонів європейців. Незважаючи на те, що погода зіпсувалася, декому вже зовсім скоро доведеться вийти на роботу. А ось в Італії карантин продовжено до 3 травня, і це з урахуванням досягнутого за останню добу рекорду: 2000 видужалих від коронавірусу. Нагадаємо, що від початку пандемії в Італії заразилося близько 150 000 людей.

А ось Іспанія ще далека від того моменту, коли життя повернеться в колишнє русло. Прем’єр-міністр Педро Санчес стверджує, що всій країні доведеться пройти довгий шлях до перемоги над коронавірусом. Пік позаду, але в парламенті не поспішають кардинально скасовувати обмеження. Діяти будуть обережно: спочатку на роботу вийдуть ті, хто не може працювати з дому. А ось магазини, крім продуктових, залишаться ще зачиненими. Влада ретельно стежитиме за тим, як розвиватиметься ситуація в умовах ослаблення карантину. Поки Іспанія лідирує в Європі з числом 100 000 активно заражених.

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Австрія відкриває невеликі магазини, а з травня — торгові центри. Данія і Норвегія найближчим часом відкриють школи і дитячі садки. Чехія дозволила заняття спортом на вулиці без маски. Варто наголосити, що ці країни з початком пандемії запровадили суворі карантинні заходи.

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А ось загальний підхід, як ЄС виходити з карантину, готує Європейська Комісія. Коли ж країни зможуть повернутися до звичного життя? Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповідає на це запитання обережно: вона не рекомендує європейцям планувати прийдешнє літо.



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