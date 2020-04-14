Уже цієї неділі, 19 квітня, українці відзначатимуть православне релігійне свято Великдень. За традицією сім’ї вирушать на службу до церкви, а також святити паски. Однак в умовах карантину влада рекомендує залишатися вдома і навіть не збиратися більш ніж по двоє людей. Що ж робити в 2020 році, коли діють правила карантину? Як освятити паски в умовах пандемії? А також, що придумала влада, дізнавалася програма «Вікна-новини».

Цього року великодній кошик згодиться хіба що для фото, адже в українців з’явилася можливість замовити освячені паски онлайн. Як це працює? Печуть паски на заводах “Київхлібу”, освячують відразу дві церкви, а “Укрпошта” доставляє додому.

Паски замовили онлайн два десятки тисяч сімей. Чиновники сподіваються, що ці люди вже точно не стануть наражатися на небезпеку і не підуть до церкви під час карантину.

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Доставка працює безкоштовно, а ціни на паски приблизно від 30 гривень — за маленьку і 50 гривень — за велику.

Святять і упаковують паски в Києві. Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував таку схему президентові України з метою убезпечити громадян від масового зараження під час скупчення в церквах: «Зараз ми повинні знаходити креативні рішення, щоб не наражатися на небезпеку на великодні свята».

Обряд освячення проводять Українська греко-католицька і Православна церква України. Молитви спільні, обряди схожі, а Великдень — одночасно. Священники зізнаються, що засмучені, бо повинні просити прихожан залишатися вдома і не відвідувати церкви. Однак відчувають свою відповідальність. Цього року їм вдалося вже освятити 19 000 пасок.

«Таке навіть уві сні не могло приснитися. Священник без прихожан, як сирота. І коли ти закінчуєш богослужіння, повертаєшся, а нікого немає, то відчуваєш порожнечу», — зізнається Іван Сидор, священик Православної церкви України.

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Наперед святять не вперше. Уже кілька років священники роблять це для військових на Донбасі.

І незважаючи на те, що більше розвозити освячені паски “Укрпошта” не планує через обмежені терміни доставки, українці можуть замовляти їх у різних приватних кондитерських. Доставки налагоджені, а більшість цін — демократичні.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час — о 14:30.