Якщо вам хочеться чимось урізноманітнити страви на Великдень, то рецепт італійської паски панетоне – те, що потрібно. Назва випічки перекладається як «хліб розкоші». Чим не привід приготувати панеттоне? Читайте покроковий рецепт від учасника шоу «МастерШеф. Професіонали» Артема Кіноша.

Інгредієнти:

Приготування:

Залити родзинки сумішшю із рому і 2 ст. л. теплої води.

Змішати борошно, дріжджі, цукор, сіль, лимонну цедру та ванілін за допомогою блендера. Можна використовувати стручок ванілі: випічка буде ще ароматнішою.

Окремо збити яйця із теплою водою і медом.

Змішати сухі інгредієнти з яєчною масою, використовуючи блендер. Тісто має бути однорідним. Повільно додавати розм’якшене масло до тіста, по одній ложці, постійно збивати.

З’єднати розпарені родзинки з цукатами і розтопленим вершковим маслом, готову суміш додати у тісто.

Перекласти тісто у велику миску, накрити харчовою плівкою. Тісто буде підніматися протягом 15 годин і має збільшитися втричі, для цього і потрібна об’ємна посудина.

Злегка присипати готове тісто борошном і сформувати з нього кулю, помістити у форму для випікання.

Накрити тісто вологим кухонним рушником і залишити підніматися ще на 4 – 5 годин у теплій кімнаті без протягів.

Розігріти духовку до 190 градусів.

Зробити надріз у формі хреста на верхівці паски і покласти в заглиблення шматочок холодного масла. Перевіряти готовність кексу сірником: він має виходити з тіста злегка вологим, не мокрим.