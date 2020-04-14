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«Акушерка»: дата старту нового серіалу на СТБ

14.04.2020

20 квітня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійної медичної драми. Серіал «Акушерка» є адаптацією американського фільму 2001 року. У чому особливість нової картини і чим зачепить нас історія? Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

«Акушерка» – це нова медична гостросюжетна мелодрама над виробництвом якої працює команда StarLight Production. Генеральним продюсером проєкту виступила директор серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тімкіна. Глядачі у 12 серіях побачать далеко не ідеальну картинку періоду очікування дітей і щастя материнства. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний обсяг усіляких емоцій, почуттів і відкриттів.

Не пропустіть прем’єру «Акушерки» вже 20 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ!

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