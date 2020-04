View this post on Instagram

???????????? ???????? ПОДПИСКА ИЛИ ЖИЗНЬ ???? у меня бывает, что сохраняю фото в «идеи», а бывает, что увидела и уже не могу думать ни о чем, кроме как снять пародию прямо сейчас! Это фото @evkarox из второй категории, как увидела, побежала за шариками. Так, как у меня дети – куча реквизита под рукой ???? .. В карусельке для вас игра! Угадайте три любых фильма по эмоджи! Ответы с указанием номера пишите в комментариях. Подсказка: фильмы времен Ссср. И придумывайте свои варианты на современные фильмы! ???? .. Пародии @funny.pervushina .. Блогера подсказала @maryannboom ???????? .. ???????? my parodies of ukrainian blogger @evkarox small or big balloons????? .. #пародия #пародииназвёзд #сміх #гумор #смішно #celestebarber #funny #lol #hahaha #лайфхак #новийрік #идеядляфото #идеидляфото #идеидляфотосессии #celestechallengeaccepted #допосле #грудь #грудьчтонадо #humor #parodies #лайфхак #увеличениегруди