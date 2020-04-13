Сьогодні, 13 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск психологічного реаліті «Супермама». За звання кращої мами боротимуться відразу три відомі блогерки України. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 5 випуску психологічного реаліті «Супермама» візьмуть участь відразу три відомі блогерки: кар’єристка Катя @katya.zhest, лінива мама Женя @funny_jen і мама-інтелектуалка Ірен @gvozzzdi4ka/

Катерина ‒ власниця двох фітнес-клубів у Києві. Вона поєднує материнство і роботу. За життям Каті в Instagram стежать майже 28 тисяч підписників. У своєму блозі вона вчить усіх бути спортивними, постійно проводить різноманітні тренінги, марафони, а також показує, який вигляд повинна мати справжня сучасна жінка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Женя ‒ блогерка-вайнерка. На своїй сторінці в Instagram вона знімає смішні пародії на зірок, вигадує власні жарти й веселить весь чесний народ. І судячи з того, що на неї підписані майже 20 тисяч людей, виходить у неї досить непогано.

Ірена ‒ дипломована стилістка. За її життям в Instagram стежать 20 тисяч підписників. Ірена розповідає і дає поради про те, як правильно одягатися, як поєднувати речі і при цьому мати дуже стильний вигляд, не втрачаючи своєї індивідуальності.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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