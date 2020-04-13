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У проєкті «Супермама» візьмуть участь одразу три відомі блогерки

13.04.2020

Сьогодні, 13 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск психологічного реаліті «Супермама». За звання кращої мами боротимуться відразу три відомі блогерки України. Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

Більше на тему: Інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка: учасниці 2 тижня проєкту «Супермама»

У 5 випуску психологічного реаліті «Супермама» візьмуть участь відразу три відомі блогерки: кар’єристка Катя @katya.zhest, лінива мама Женя @funny_jen і мама-інтелектуалка Ірен @gvozzzdi4ka/

Катя Жесть

Катерина ‒ власниця двох фітнес-клубів у Києві. Вона поєднує материнство і роботу. За життям Каті в Instagram стежать майже 28 тисяч підписників. У своєму блозі вона вчить усіх бути спортивними, постійно проводить різноманітні тренінги, марафони, а також показує, який вигляд повинна мати справжня сучасна жінка.

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Фанні Женя

Женя ‒ блогерка-вайнерка. На своїй сторінці в Instagram вона знімає смішні пародії на зірок, вигадує власні жарти й веселить весь чесний народ. І судячи з того, що на неї підписані майже 20 тисяч людей, виходить у неї досить непогано.

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???????????? ???????? ПОДПИСКА ИЛИ ЖИЗНЬ ???? у меня бывает, что сохраняю фото в «идеи», а бывает, что увидела и уже не могу думать ни о чем, кроме как снять пародию прямо сейчас! Это фото @evkarox из второй категории, как увидела, побежала за шариками. Так, как у меня дети – куча реквизита под рукой ???? .. В карусельке для вас игра! Угадайте три любых фильма по эмоджи! Ответы с указанием номера пишите в комментариях. Подсказка: фильмы времен Ссср. И придумывайте свои варианты на современные фильмы! ???? .. Пародии @funny.pervushina .. Блогера подсказала @maryannboom ???????? .. ???????? my parodies of ukrainian blogger @evkarox small or big balloons????? .. #пародия #пародииназвёзд #сміх #гумор #смішно #celestebarber #funny #lol #hahaha #лайфхак #новийрік #идеядляфото #идеидляфото #идеидляфотосессии #celestechallengeaccepted #допосле #грудь #грудьчтонадо #humor #parodies #лайфхак #увеличениегруди

A post shared by Супермамы СТБ -я: 13.04-16.04 (@funny_jen) on

Ірена Вінцюк

Ірена ‒ дипломована стилістка. За її життям в Instagram стежать 20 тисяч підписників. Ірена розповідає і дає поради про те, як правильно одягатися, як поєднувати речі і при цьому мати дуже стильний вигляд, не втрачаючи своєї індивідуальності.

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