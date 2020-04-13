Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешка. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежитимуть за життям Лізи Лапшиної, у якої несподівано помер чоловік.

Раніше в серіалі: Марта збиралася робити аборт і вже готувалася до операції. Але через безвихідь вона залишає дитину, і Ліза вмовляє її буквально стати сурогатною матір’ю та після пологів віддати їй малюка. Слідчий Гудилін розуміє, що справа Олексія дуже непроста і до неї причетна «будівельна мафія». Лізу і Марту починають переслідувати…

Через кілька днів Гудилін нарешті наважується запросити Лізу на побачення, але її відповідь його засмучує. Марта і Ліза зближуються і припиняють конфліктувати. Після того, як Гудилін виявляє в справі Олексія новий поворот, він починає копати в цьому напрямку – і дізнається багато нового… Невже весь цей час Олексій був живий???

Дивіться в 7 і 8 серіях «У кожного свій обман» о 20:15 на телеканалі СТБ.

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