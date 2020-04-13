Сьогодні, 13 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. Цього тижня в бій вступає нова четвірка учасниць: інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка. Хто з них отримає заповітне звання найкращої мами та які поради кожній із них дасть ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Цього тижня в бій вступає нова четвірка учасниць: інтелектуалка Ірен, лінива мама Женя, кар’єристка Катя і домогосподарка Оля. І в перший день учасниці будуть оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-стилістки й інтелектуалки Ірен, яка стверджує, що її діти у віці 3-х і 6-ти років уже прочитали понад 500 книг.

У 5 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Які учасниці будуть боротися за звання Супермами?

Чому Ірен постійно затуляє рот своїм синам?

Що про свою маму скажуть самі діти?

Які небезпечні предмети знайдуть під час ревізії мами-конкурентки у квартирі Ірен?

Який подарунок від ледачої мами Жені змусить почервоніти чоловіка Ірен?

За що Дмитро Карпачов назвав Ірен роботом і чому звинуватив її в тому, що вона не поважає своїх власних дітей?

Більше на тему: Інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка: учасниці 2 тижня проєкту «Супермама»

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 5 випуск проєкту від 13.04.2020 Супермама 5 випуск: Інтелектуалка, лінива мама, кар'єристка і домогосподарка. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова на знайомстві

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