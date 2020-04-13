Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама»: чим зацікавить глядачів 5 випуск проєкту від 13.04.2020

13.04.2020

Сьогодні, 13 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боротимуться за звання Супермами. Цього тижня в бій вступає нова четвірка учасниць: інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка. Хто з них отримає заповітне звання найкращої мами та які поради кожній із них дасть ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

Цього тижня в бій вступає нова четвірка учасниць: інтелектуалка Ірен, лінива мама Женя, кар’єристка Катя і домогосподарка Оля. І в перший день учасниці будуть оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-стилістки й інтелектуалки Ірен, яка стверджує, що її діти у віці 3-х і 6-ти років уже прочитали понад 500 книг.

супермама

У 5 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Які учасниці будуть боротися за звання Супермами?
  • Чому Ірен постійно затуляє рот своїм синам?
  • Що про свою маму скажуть самі діти?
  • Які небезпечні предмети знайдуть під час ревізії мами-конкурентки у квартирі Ірен?
  • Який подарунок від ледачої мами Жені змусить почервоніти чоловіка Ірен?
  • За що Дмитро Карпачов назвав Ірен роботом і чому звинуватив її в тому, що вона не поважає своїх власних дітей?

Більше на тему: Інтелектуалка, лінива мама, кар’єристка і домогосподарка: учасниці 2 тижня проєкту «Супермама»

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 5 випуск проєкту від 13.04.2020

Супермама 5 випуск: Інтелектуалка, лінива мама, кар'єристка і домогосподарка. Хто з учасниць вразить Дмитра Карпачова на знайомстві

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить